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1 час назад

Победитель Евровидения Рыбак не смог петь из-за зависимости от препаратов

Слово и Дело

Победитель Евровидения в 2009 году Александр Рыбак исчез из поля зрения поклонников. Норвежский певец белорусского происхождения объяснил, что карьера закончилась после того, как у него началась зависимость от психотропных препаратов.

Рыбак не смог петь из-за зависимости от препаратов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Музыканта ждала звездная карьера, но снотворное и антидепрессанты сделали свое губительное дело. Возможно, это случилось после того, как на втором выступлении Евровидения, спустя девять лет, он стал всего лишь пятнадцатым. Музыкант уже не мог справиться с зависимостью от таблеток и разрушался на глазах.

«Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма», — передает откровения Рыбака портал StarHit.

Исполнитель отмечает, что может спеть только несколько песен, после ему нужен отдых. Поборов свой недуг, Рыбак мечтает не просто продолжить карьеру, но и спеть дуэтом с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым.

Люди,Александр Рыбак,Филипп Киркоров,
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