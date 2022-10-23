Рыбак не смог петь из-за зависимости от препаратов

Победитель Евровидения в 2009 году Александр Рыбак исчез из поля зрения поклонников. Норвежский певец белорусского происхождения объяснил, что карьера закончилась после того, как у него началась зависимость от психотропных препаратов.

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Музыканта ждала звездная карьера, но снотворное и антидепрессанты сделали свое губительное дело. Возможно, это случилось после того, как на втором выступлении Евровидения, спустя девять лет, он стал всего лишь пятнадцатым. Музыкант уже не мог справиться с зависимостью от таблеток и разрушался на глазах.

«Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма», — передает откровения Рыбака портал StarHit.