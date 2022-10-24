Кейт Миддлтон попросила о помощи

Свои обязанности старшего члена королевской семьи Кейт Миддлтон совмещает с воспитанием троих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Инсайдеры говорят, что она полна решимости дать им нормальное воспитание, чтобы они успели насладиться своим детством в полной мере. Принцесса Уэльская старается оставаться максимально практичной, несмотря на своё замужество за принцем: она любит носить винтаж и не обходит вниманием масс-маркет при выборе одежды. А на днях выяснилось, что она даже пыталась связать джемпер для принца Джорджа, но потерпела неудачу.