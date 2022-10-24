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1 час назад

«Кажется, мне нужна помощь»: Кейт Миддлтон призналась, что не умеет вязать

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Свои обязанности старшего члена королевской семьи Кейт Миддлтон совмещает с воспитанием троих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Инсайдеры говорят, что она полна решимости дать им нормальное воспитание, чтобы они успели насладиться своим детством в полной мере. Принцесса Уэльская старается оставаться максимально практичной, несмотря на своё замужество за принцем: она любит носить винтаж и не обходит вниманием масс-маркет при выборе одежды. А на днях выяснилось, что она даже пыталась связать джемпер для принца Джорджа, но потерпела неудачу.

Кейт Миддлтон попросила о помощи
Фото: MainstyleMainstyle

Как пишет издание Hello!, во время поездки в Брэдфорд Кейт Миддлтон посетила Older Yet Wiser — организацию, которая помогает пожилым людям с социальной адаптацией. Во время общения с ними принцесса Уэльская попробовала вязать, но тут же вспомнила, что уже экспериментировала со спицами после того, как принц Джордж появился на свет.

«Я пыталась связать для него очень красивый джемпер, но когда он уже был наполовину готов, все связанные петли распустились. Кажется, мне потребуется несколько уроков, чтобы попробовать повторить это снова», — призналась будущая принцесса Уэльская.

Люди,Кейт Миддлтон,
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