Zivert: «Занимайтесь любовью и только любовью!»

Для съёмок клипов у Юли Zivert когда-то были только картонные маски Чака Норриса и недорогой квадрокоптер, друзья-массовка, хулиганский текст и море азарта. Именно самостоятельно снятый, записанный чуть ли не ради практики «Чак» внезапно открыл её для страны и поверивших в Zivert продюсеров. Певица с тех пор прочно застолбила ведущие места в чартах и стремится распахнуть двери в студию звукозаписи для всех молодых музыкантов — поэтому в очередной раз вошла в состав звёздного жюри «Музыкастинга», который стартует 24 октября на «Новом Радио». Масштабный проект даёт каждому шанс проявить себя на всю страну, а победителю — мощную раскрутку по системе «всё включено»: запись трека и его ротацию на радио, съёмку клипа и гарантированные выступления на топовых музыкальных фестивалях страны.

Фото: пресс-служба пресс-служба

Zivert не фанат конкурсов — считает, что на жюри лежит огромная ответственность. Но в «Музыкастинг» готова возвращаться снова и снова: «Суть этого шоу — не в том, чтобы только судить. Здесь я могу поддержать артистов, ещё ищущих свой стиль, и раскрыть им реально работающие фишки, объять своей энергией. Я ведь тоже начинала с нуля, и похожая история сближает меня с конкурсантами: они раскрепощаются и в итоге дают драйвовые выступления!».

К будущему победителю у известной поп-дивы только одно требование. Она отдаст свой голос за того, кто затронет «струны души»: «Творец должен быть в гармонии с самим собой и искренним в том, что он делает. Во время оценки песен я выключаю голову и думаю, слушаю сердцем. А его не обманешь: если человек не “трушный”, если он пишет музыку расчетливо, по какому-то алгоритму, копируя трендовые хуки, то это сразу чувствуется и меня не привлекает. Настоящий артист изливает с помощью искусства свои чувства, без оглядки на моду. Только это вызовет отклик и у меня, и у аудитории».

Больше о своём видении музыки певица обещает рассказать в документальном мини-сериале Do for love — в сети уже появилось два эпизода: «Со мной работала группа суперпрофессионалов и обалденный режиссёр, которые углубились во все репетиционные процессы. Я не выставляю личное напоказ, но для съёмочной команды всё-таки открыла сокровенные моменты моей жизни — такого поклонники точно не видели. А название сериала перекликается с моей последней татуировкой — надписью над локтем красными буквами Make Love. Занимайтесь любовью и только любовью!»

При этом Zivert помогает исполнителям сделать первые шаги в шоу-бизнесе и вне рамок проекта «Нового Радио». Недавно хитмейкер представила творческое объединение «СЕМЬЯ»: «Это не бизнес, а секретное сообщество единомышленников, своеобразных “Людей Икс”. Мы в первую очередь команда: вместе мы ищем как донести самые простые истины до слушателя, пишем тексты о важном и правильном и хотим взрастить лучшее поколение при помощи музыки. Поэтому не могу ассоциировать мою “СЕМЬЮ” с чем-то коммерческим. А в основной состав входят самые близкие: мой продюсер Богдан, его друг детства и саундпродюсер Сергей Slem, а также саундпродюсер Кирилл Гуд, который с недавних пор выступает под псевдонимом LYRIQ и является первым артистом нашей “СЕМЬИ”. Скоро к нам присоединятся ещё больше талантов — вполне возможно, среди них будут и участники “Музыкастинга”».