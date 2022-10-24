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38 минут назад

Джонни Депп снова обратился в суд

Lenta.ru

Американский актер Джонни Депп и британский гитарист Джефф Бек подали в суд на фольклориста Брюса Джексона. Об этом пишет Rolling Stone.

Джонни Депп снова обратился в суд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поводом для обращения в суд стали обвинения Джексона против Деппа и Бека в том, что они использовали строки из стихотворения Hobo Ben 1974 года в песне Sad Motherfuckin’ Parade. При этом у произведения нет автора — профессор услышал его от некоего Слима Уилсона, заключенного из штата Миссури, отсидевшего в тюрьме за убийство и вооруженное ограбление в 1960-х годах.

Согласно обвинению фольклориста, музыканты позаимствовали дословные отрывки из стихотворения в своей песне, однако ни Джексон, ни Уилсон не указаны как соавторы текста песни.

В ответ на это Депп и Бек подали иск против Джексона, отрицая обвинения в плагиате. Они требуют возместить убытки и стоимость услуг адвокатов и призывают профессора выступить с заявлением о том, что они не нарушали авторские права. Вместе с тем дуэт признался, что стихотворение и их композиция Sad Motherfuckin' Parade местами могут быть похожи, однако песня по-прежнему является их «оригинальным авторским и творческим произведением».

О том, что Джексон подал в суд на Деппа и Бека, стало известно 5 августа.

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