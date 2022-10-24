Якубович признался, что с иронией относится к слухам о своей смерти

Телеведущий Леонид Якубович регулярно сталкивается со слухами о своей смерти. Артист объяснил, как относится к подобной информации.

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Якубович принял участие в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. В рамках шоу он признался, что с иронией относится к слухам о своей кончине.

«Меня пять лет хоронят, я сейчас вот специально раскопался, чтобы дать вам интервью», — пошутил телеведущий.