Ученые установили самый приятный и самый отталкивающий запах в мире

Ученые из Швеции и Британии провели эксперимент, который помог им понять, что отношение людей к запахам не зависит от страны проживания и их культуры. Эксперты установили, что отношение к запахам зависит от структуры конкретной молекулы, передает Current Biology.

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«Нашей задачей было определить, схоже ли отношение людей разных национальностей к определенным запахам, или их восприятие все-таки зависит от культуры. Мы выяснили, что люди из разных стран одинаково относятся к запахам», – говорит Артин Аршамян – сотрудник неврологического отделения Каролинского института.

В эксперименте принимали участие 235 человек, которые проживают на территории Южной Америке, Мексики, Тайланда и юго-востоке Азии. Они оценивали запахи и разделяли их на приятные и неприятные по определенной шкале.

Некоторым людям пришлось впервые столкнуться с европейскими продуктами, ведь их пища и бытовая продукция имели значительные отличия.

Ученые пришли к выводу, что самый неприятный запах в мире – аромат изовалериановой кислоты. Специалисты рассказали, что данная кислота присутствует в сыре, соевом молоке и яблочном соке, а также в поте ног.