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34 минуты назад

Стало известно о планах Канье Уэста построить мини-город

Lenta.ru

Стало известно о планах американского рэп-исполнителя и дизайнера Канье Уэста построить мини-город. Об этом сообщает Rolling Stone.

Стало известно о планах Канье Уэста построить мини-город
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным двух источников, приближенных к артисту, подобный проект Уэст разрабатывал на протяжении нескольких лет. В городе музыкант планирует построить жилые дома, а также прилегающие к ним розничные магазины, где будут продаваться продукты питания и напитки под брендом Yecosystem.

Сообщается, что строительство первого жилого кампуса в мини-городе исполнителя начнется в ноябре этого года, однако расположение проекта Уэста пока не раскрывается.

По словам источников, рэпер хочет создать нечто особенное, изменяющее мир, как продукты Стива Джобса, Илона Маска и Джеффа Безоса. В дальнейшем музыкант планирует построить мини-города по всей Америке.

Автор статьи предположил, что город будет называться Yecosystem, так как команда Уэста зарегистрировала домен веб-сайта с почтовым сервером с этим названием.

Существует вероятность, что название проекта может быть изменено, так как исполнитель также зарегистрировал товарные знаки для Yzyverse, Yxyverse и Yeezyverse.

Люди,Джефф Безос,Стив Джобс,
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