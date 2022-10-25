Умер "самый грязный" человек в мире

В Иране в 94 года умер мужчина, которого называли самым грязным человеком в мире, пишет Daily Mail. Он, по собственным словам, не мылся больше 60 лет.

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Аму Хаджи рассказывал, что перестал принимать душ из-за боязни заболеть. У мужчины было отвращение к мылу и воде. Даже мысль о ванне причиняла ему физические и моральные страдания. Кроме того, иранец заявлял, что его любимое блюдо - мясо гнилого дикобраза, а пить воду он предпочитал из ржавой масленки.

Большую часть своей жизни Хаджи провел в деревне Деджга, став местной знаменитостью. Соседи даже построили ему кирпичную лачугу, чтобы он жил в ней, увидев, что Аму спит в яме в земле.