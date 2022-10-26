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1 час назад

Канье Уэст потерял статус миллиардера

Газета.Ruиещё 4

Американский рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст лишился статуса миллиардера после того, как компания adidas прекратила с ним сотрудничество. Об этом сообщает Page Six.

Канье Уэст потерял статус миллиардера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Канье Уэст работал с adidas с 2013 года, созданная им линейка кроссовок Yeezy имела большой успех и, по данным Bloomberg, приносила бренду до 8% годовой выручки.

Сообщается, что за девять лет сотрудничества с adidas Ye заработал $1,5 млрд, а после разрыва отношений с компанией состояние дизайнера оценивается в $400 млн.

24 октября adidas заявил о прекращении партнерства с Канье Уэстом после антисемитских высказываний рэпера.

"Adidas не потерпит антисемитизм или любые иные призывы к ненависти. Недавние высказывания и действия неприемлемы, исполнены ненависти и опасны, они идут вразрез с ценностями, которых придерживается наша компания, такими как инклюзивность, взаимное уважение и справедливость", - говорилось в официальном заявлении компании.

За последний месяц от сотрудничества с Уэстом также отказались бренды Gap и Balenciaga.

Люди,Канье Уэст,
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