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2 часа назад

Ушел из жизни самый грязный человек планеты

Passion.ru

В возрасте 31 года иранец решил, что мыться вредно для здоровья. Аму Хаджи отказался от воды и мыла – и дожил до 94 лет.

Ушел из жизни самый грязный человек планеты
Фото: Passion.ruPassion.ru

Он обтачивал ногти о камень, а бороду, когда она начинала мешать ему ходить, укорачивал, подпаливая над костром.

Он берег кожу от любых средств гигиены и даже от простой воды.

Но так и не нашел женщину, способную оценить его заботу о собственном здоровье и не оставил потомков, которые могли бы пойти по его «немытому пути».

Зато Хаджи вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый грязный человек в мире, обойдя девушек из некоего африканского племени, моющихся, как известно, один раз в жизни - накануне свадьбы.

В 85 лет он посмотрел фильм «Странная жизнь Аму Хаджи», снятый о самом себе.

В 94 – тихо скончался в деревушке Дейга, провинция Фарас.

Теперь мы знаем: 63 года без мытья вполне себе залог долголетия.

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