Писательница выиграла дело о плагиате против племянницы Пастернака

Американская писательница Лара Прескотт выиграла дело о плагиате против внучатой племянницы Бориса Пастернака Анны. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В 2021 году родственница автора «Доктора Живаго» обратилась в суд и заявила, что некоторые сцены из книги Прескотт «Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу "Доктора Живаго"» скопированы из ее произведения «Лара. Нерассказанная история любви, вдохновившая на создание "Доктора Живаго"». Прескотт в ответ обвинила племянницу Пастернака в копировании отрывков из ее ранних книг.

В своей книге Анна Пастернак излагает теорию о том, что Ольга Ивинская, жена ее двоюродного дедушки, была реальным источником вдохновения для Лары Антиповой — центрального персонажа «Доктора Живаго». Прескотт, в свою очередь, подчеркнула, что она была названа в честь этой героини. Она сказала судье, что публикация ее романа была «реализацией мечты всей жизни», но судебное дело превратило успех ее бестселлера в кошмар.