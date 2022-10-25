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41 минуту назад

Американская писательница выиграла дело о плагиате против племянницы Пастернака

Lenta.ru

Американская писательница Лара Прескотт выиграла дело о плагиате против внучатой племянницы Бориса Пастернака Анны. Об этом сообщает Daily Mail.

Писательница выиграла дело о плагиате против племянницы Пастернака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2021 году родственница автора «Доктора Живаго» обратилась в суд и заявила, что некоторые сцены из книги Прескотт «Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу "Доктора Живаго"» скопированы из ее произведения «Лара. Нерассказанная история любви, вдохновившая на создание "Доктора Живаго"». Прескотт в ответ обвинила племянницу Пастернака в копировании отрывков из ее ранних книг.

В своей книге Анна Пастернак излагает теорию о том, что Ольга Ивинская, жена ее двоюродного дедушки, была реальным источником вдохновения для Лары Антиповой — центрального персонажа «Доктора Живаго». Прескотт, в свою очередь, подчеркнула, что она была названа в честь этой героини. Она сказала судье, что публикация ее романа была «реализацией мечты всей жизни», но судебное дело превратило успех ее бестселлера в кошмар.

Судья Эдвин Джонсон пришел к выводу, что работы обеих женщин основаны на одном и том же материале. По его словам, Прескотт использовала такие источники, как мемуары Ольги Ивинской «Пленница времени» и «Дело Живаго» Питера Финна и Петры Куве. При этом на книгу племянницы Пастернака она опиралась как на второстепенный источник. В итоге американская писательница выиграла дело на сумму два миллиона фунтов.

Люди,Борис Пастернак,
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