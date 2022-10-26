Молодая, весёлая, озорная, беззаботная, и улыбчивая — вот какой предстала будущая королева Елизавета II на архивном видео 1947 года, сделанном во время королевского круиза.
Тогда будущей правительнице Великобритании был 21 год, и вместе со своей сестрой Маргарет они могли себе позволить наслаждаться самыми счастливыми и по-настоящему спокойными моментами, забыв про королевский устав, сдержанное поведение и тяготы светской жизни.
Будто маленькие дети, две сестры, не стесняясь никого вокруг, играли в салочки вместе с не менее прекрасными молодыми моряками, кокетливо одаривая их пленительными взглядами и очаровывая ослепительными, но такими непосредственными улыбками.
Стоит отметить, что принцессы Елизавета и Маргарет, несмотря на всю свою хрупкость и нежность, даже не допускали мысли проиграть таким же озорным парням. Легко соревнуясь наравне с юношами, девушки не оставляли им шанса на победу, а когда в очередной раз им удавалось взять верх, лишь невинно, но в тоже время лукаво опускали глаза.
Сёстры были одеты в простые платья с рукавами-фонариками: наряд Маргарет был ослепительно белым, а Елизавета отдала предпочтение цветочному принту. Образ девушек завершили белые босоножки и небрежные укладки, которые ласково трепал ветер. Наблюдая за кадрами из видео, можно почувствовать умиротворение и лёгкость — это демонстрирует и сама Елизавета, она то и дело вскидывала руки к небу навстречу солнцу, а с её лица не исчезала искренняя улыбка. Поклонники отмечают, насколько прекрасно юношество и молодость, ведь именно эта пора показывает настоящие эмоции человека, которые неподвластны титулам, привилегиям, обеспеченности и статусу.
Рассматривая официальные портреты королевы Елизаветы II, трудно представить, что много лет назад она была взбалмошной девчушкой, которая беззаботно бегала по палубе, не замечая никого вокруг. Да, проявление озорства Её Величества можно было наблюдать даже в зрелом возрасте, однако именно на этом видео всё внимание приковано к искрящемуся взгляду тогда ещё принцессы Елизаветы, который показывает, что в тот момент, будто вольный ветер, она была абсолютно свободна от оков ответственности и долга.