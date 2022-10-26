Молодая, весёлая, озорная, беззаботная, и улыбчивая — вот какой предстала будущая королева Елизавета II на архивном видео 1947 года, сделанном во время королевского круиза.

Тогда будущей правительнице Великобритании был 21 год, и вместе со своей сестрой Маргарет они могли себе позволить наслаждаться самыми счастливыми и по-настоящему спокойными моментами, забыв про королевский устав, сдержанное поведение и тяготы светской жизни.

Будто маленькие дети, две сестры, не стесняясь никого вокруг, играли в салочки вместе с не менее прекрасными молодыми моряками, кокетливо одаривая их пленительными взглядами и очаровывая ослепительными, но такими непосредственными улыбками.

Стоит отметить, что принцессы Елизавета и Маргарет, несмотря на всю свою хрупкость и нежность, даже не допускали мысли проиграть таким же озорным парням. Легко соревнуясь наравне с юношами, девушки не оставляли им шанса на победу, а когда в очередной раз им удавалось взять верх, лишь невинно, но в тоже время лукаво опускали глаза.

Сёстры были одеты в простые платья с рукавами-фонариками: наряд Маргарет был ослепительно белым, а Елизавета отдала предпочтение цветочному принту. Образ девушек завершили белые босоножки и небрежные укладки, которые ласково трепал ветер. Наблюдая за кадрами из видео, можно почувствовать умиротворение и лёгкость — это демонстрирует и сама Елизавета, она то и дело вскидывала руки к небу навстречу солнцу, а с её лица не исчезала искренняя улыбка. Поклонники отмечают, насколько прекрасно юношество и молодость, ведь именно эта пора показывает настоящие эмоции человека, которые неподвластны титулам, привилегиям, обеспеченности и статусу.