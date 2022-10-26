Василий Верещагин – художник, написавший “Дервиши-дуваны”

Василий Верещагин вызывал противоречивые чувства у современников: одни восхищались его гениальностью, другие обвиняли в бунтарстве и нигилизме. По словам Ильи Репина, «сверх-художник» Верещагин стал «явлением, высоко поднимающим дух русского человека». В Главархиве Москвы хранятся документы о жизни и творчестве этого необычайно талантливого мастера, которому были подвластны все жанры живописи.

Фото: Главное архивное управление города Москвы Главное архивное управление города Москвы

Василий Верещагин родился 26 октября (14 октября по старому стилю) 1842 года в Череповце в старинной дворянской семье. В детстве будущий художник увлекался копированием гравюр французских и английских живописцев, висевших в кабинете отца. С 1850 года Василий Верещагин учился в Александровском кадетском корпусе в Царском Селе, затем – в Петербурге в Морском кадетском корпусе, который гардемарин блестяще окончил.

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В выпускных классах юноша всё свободное время посвящал занятиям живописью. В 1860 году Верещагин вышел в отставку и поступил в Академию художеств. Он был требователен к собственному творчеству: сжёг работу «Избиение женихов Пенелопы», за которую получил серебряную медаль. В первой половине 1860-х годов Василий продолжил своё образование в Париже, дебютировал в знаменитом выставочном зале Елисейского дворца.

В этот же период начались путешествия: в течение 10 лет Василий Верещагин несколько раз побывал на Кавказе и в Туркестане. Художник участвовал в боевых действиях, своим мужеством вызывая почтительное отношение солдат. Единственной наградой, которую он носил на своём сюртуке, был орден Святого Георгия IV степени, врученный генерал-губернатором Константином Кауфманом. Художник также увлекался изучением культуры и истории повседневной жизни народов Японии, Индии, Средней Азии, Балканского полуострова и Русского Севера.

Верещагин впервые в русской живописи применил принцип написания серии картин, где каждое полотно по сюжету продолжает предыдущее. Цикл полотен живописец сопровождал своими путевыми заметками и очерками. Особое место в творчестве Верещагина занимает серия «1812 год», ставшая центральной на юбилейной выставке, посвящённой 100-летию Отечественной войны 1812 года и проходившей в Историческом музее.