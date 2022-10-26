Почему у Высоцкого было два советских паспорта

Писатель Федор Раззаков считает, что случай, который произошел с Владимиром Высоцким в аэропорту Шереметьево, чуть не выдал в нем человека, ведущего некую тайную жизнь. Тогда, летом 1979 года, Высоцкий машинально протянул пограничнику сразу два загранпаспорта. Подобным количеством документов в то время могли похвастать лишь преступники, да сотрудники внешней разведки.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Насыщенный год

Видео дня

1979 год выдался для известного барда очень насыщенным. Множество, в том числе зарубежных гастролей, ожидало Владимира Высоцкого. В январе он отправился в Соединенные Штаты, куда его пригласили для выступлений несколько колледжей. Правда, как утверждает С.В. Истомин, автор издания «Самые знаменитые барды России», Высоцкий вылетел в Америку полулегально, не предупредив Министерство иностранных дел и Министерство культуры СССР. Тем не менее все прошло более-менее гладко. После возвращения в Москву он вновь улетел — на этот раз в Канаду. В том же году артист побывал в Германии, а также поколесил по Советскому Союзу: выступал в Ташкенте, Ижевске, Глазове, Минске. Потом были Франция и Италия. Именно по возвращении на родину из последней поездки в Европу с Высоцким и случился казус.

«Агент» в Шереметьево

Если верить Федору Раззакову, авторы книги «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Бард и француженка», во время прохождения паспорт-контроля в аэропорту Шереметьево Владимир Высоцкий машинально засунул руку в карман для того, чтобы достать документы, и выложил перед пограничником сразу два заграничных паспорта. По мнению Раззакова, этот случай вполне мог стать поводом для пересудов общественности о том, что Владимир Семенович ведет какую-то тайную закулисную деятельность. Дело в том, что, как пишет автор, несколько паспортов в Советском Союзе могли иметь лишь определенные категории граждан: преступники, которые числились в розыске, а также сотрудники спецслужб (к примеру, сотрудники внешней разведки). Последнее косвенно подтверждает и упомянутый ранее полулегальный визит Высоцкого в США.

Милиция «прошляпила»?