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1 час назад

Кейт Миддлтон будет покровительствовать одиночному переходу женщины через Антарктиду

Газета.Ru

Кейт Миддлтон объявила о новом меценатстве – поддержке одиночного похода женщины через Антарктиду. Об этом сообщает People.

Кейт Миддлтон поможет женщине в одиночку перейти Антарктиду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во вторник Букингемский дворец объявил, что 40-летняя принцесса Уэльская Кэтрин станет патроном предстоящей экспедиции капитана Прит Чанди через Антарктиду. Чанди надеется стать первой женщиной, которая пересечет Антарктиду в одиночку и без поддержки, пройдя более 1,5 тысяч километров.

Прошлой зимой Прит Чанди вошла в историю как первая цветная женщина, достигшая Южного полюса в одиночку и без посторонней помощи, пройдя больше 1000 километров за 40 дней. Теперь она планирует вернуться в Антарктиду с еще более грандиозным планом, отправившись в путь в начале ноября с целью пересечь ледяной континент за 75 дней. Чанди будет идти с уверенностью, что принцесса Уэльская Кейт болеет за нее на протяжении всего пути.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон хочет помириться с Меган Маркл.

Люди,Кейт Миддлтон,
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