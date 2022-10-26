Кейт Миддлтон поможет женщине в одиночку перейти Антарктиду

Во вторник Букингемский дворец объявил, что 40-летняя принцесса Уэльская Кэтрин станет патроном предстоящей экспедиции капитана Прит Чанди через Антарктиду. Чанди надеется стать первой женщиной, которая пересечет Антарктиду в одиночку и без поддержки, пройдя более 1,5 тысяч километров.

Прошлой зимой Прит Чанди вошла в историю как первая цветная женщина, достигшая Южного полюса в одиночку и без посторонней помощи, пройдя больше 1000 километров за 40 дней. Теперь она планирует вернуться в Антарктиду с еще более грандиозным планом, отправившись в путь в начале ноября с целью пересечь ледяной континент за 75 дней. Чанди будет идти с уверенностью, что принцесса Уэльская Кейт болеет за нее на протяжении всего пути.