Аркадий Гайдар: писатель, который погиб героем

Писатель Аркадий Гайдар пал смертью храбрых 26 октября 1941 года под Киевом.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Он сразу стал проситься на фронт, преодолев сопротивление медицинской комиссии, задействовав связи в комсомоле и Союзе писателей. Гайдар успел передать ряд очерков и репортажей в «Комсомольскую правду», но вскоре оказался в окружении на Южном фронте, затем пулеметчиком в партизанском отряде. Он погиб красиво и мужественно, предупредив товарищей о немецкой засаде. По другой версии, Гайдар первым бросился в атаку и был сражен автоматной очередью. Он умер, как жил, — в бою, с верой в правое дело и грядущую победу.

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Исполненные романтики и гражданского пафоса произведения Гайдара вдохновляли юных граждан СССР на труд и подвиг, закладывали в их сознание мировоззренческие и поведенческие матрицы нового советского человека. Гайдар был писателем идеи. Он сумел «переплавить» свое жестокое революционное прошлое (Гайдар не только командовал полком в 16 лет, как писали в советских учебниках литературы, но и участвовал в карательных экспедициях в Сибири) в светлые и социально полезные произведения.

Создавая образы идеальных молодых героев, наполняя их нужным содержанием (любить Родину, ненавидеть и разоблачать врагов, помогать ближним, хорошо учиться, в том числе военному делу), он убеждал читателя в горькой необходимости революционного насилия, заставлял его верить в неотвратимое счастливое будущее, ради которого самому Аркадию Голикову (настоящая фамилия Гайдара), как и многим другим его соратникам, приходилось преступать божеские и человеческие законы.

Детская литература в СССР жила не столько «вечными сюжетами», сколько пафосом идеальной реальности, где добро неизменно побеждало зло, взрослые (за редким исключением) оказывались мудрыми защитниками и наставниками, смелость и отвага были нормой жизни, конечному торжеству справедливости не могли помешать никакие временные трудности и обстоятельства. Книги Аркадия Гайдара были талантливы, искренни и понятны детям, а потому держали в поле своего притяжения не одно поколение советских людей.

Образы летчиков, полярников, юных тружеников и романтиков легко и естественно входили в сознание читателей, побуждая их к подвигам, созиданию, полезным для общества и государства делам. Именно таким, окрыленным идеей и верой в торжество справедливости, был главный герой книги Гайдара «Тимур и его команда», на долгие годы определенный быть примером для советской молодежи.

Гайдар дал Родине гораздо больше, чем просто талантливый детский писатель. Слова «тимуровец», «мальчиш-кибальчиш», «мальчиш-плохиш» стали нарицательными, прижились в русском языке.