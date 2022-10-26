Сто лет Азе Тахо-Годи

У Азы Алибековны много почетных (абсолютно заслуженных) званий. Она – Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Республики Дагестан, обладатель Серебряной медали Института философии РАН "За вклад в развитие философии", Ордена Русской Православной Церкви Святой преподобной Евфросинии, Великой княгини Московской, 1 степени, Почётной грамоты Президента РФ и даже Почётный житель Арбата.

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Писатель, ректор Литературного института им. А.М. Горького Алексей Варламов в статье в "Литературной газете" к столетию своего преподавателя античной литературы на филфаке МГУ назвал Азу Алибековну "пророчица, жрица, пифия".

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Можно было бы сказать, что главное "звание" Азы Алибековны – спутница жизни и хранитель наследия философа Алексея Федоровича Лосева . Аза Тахо-Годи стала его второй женой и все годы после смерти Алексея Федоровича посвятила популяризации и изучению его бесценного наследия. Так, ее перу принадлежит биография А. Ф. Лосева в серии "ЖЗЛ".

В качестве председателя культурно-просветительского общества "Лосевские беседы"Аза Алибековна инициировала создание в Москве на Старом Арбате в доме ученого Библиотеки истории русской философии и культуры "Дом А. Ф. Лосева". Здесь хранится собрание книг Алексея Федоровича и работает мемориальный музей.

Также Аза Тахо-Годи написала и выпустила мемуары, огромное место в которых занимает единственный советский философ-идеалист Алексей Лосев. Но вообще-то Аза Тахо-Годи – самостоятельная и полноценная научная и культурологическая величина.

Аза Тахо-Годи родилась в столице Дагестана Махачкале, вышла из семьи Алибека Тахо-Годи – революционера, одного из установителей Советской власти в республике, первого прокурора и наркома юстиции Дагестана. Её семью сильно выкосили репрессии 1930-х годов, начиная с отца и матери.

Как дочь репрессированных, Аза не могла выбирать вуз по своему желанию. Она была принята на филфак в Московский индустриально-педагогический институт имени Карла Либкнехта, который в 1943 году слили с Московским государственным педагогическим институтом им. В. И. Ленина. В вузе она заинтересовалась античностью.

К профессору А. Ф. Лосеву Азу Тахо-Годи прикрепили для изучения древнегреческих авторов. Она стала не только преданной ученицей профессора, но и близким другом семьи Лосевых. Впоследствии Аза Алибековна говорила, что в лице Алексея Фёдоровича и Валентины Михайловны после смерти своих родителей нашла духовных отца и мать.

Глубоко верующие Лосевы крестили свою "воспитанницу" в Преображенском соборе в Переделкине в возрасте 26 лет. В крещении Аза Тахо-Годи зовется Натальей. После ухода из жизни Валентины Лосевой в 1954 году Аза Тахо-Годи сочеталась браком с Алексеем Лосевым.

Брак в их случае означал научный союз единомышленников. Слово "вдова", проскакивающее в печати, она опровергает. Установились термины: "спутница жизни", "хранительница наследия" Алексея Лосева.

Кандидатская диссертация Азы Алибековны (защищенная в МГУ, так как из педагогического вуза ее исключили как дочь "врага народа") называлась "Поэтические тропы Гомера и их социальный смысл". С 1949 года и по сей день Аза Алибековна занимается античной литературой, эстетикой и философией. Она и преподавала соответствующие дисциплины, и писала собственные труды.

На счету Азы Тахо-Годи более 800 публикаций и 300 научных работ. Она – редактор и автор учебника "Античная литература", выдержавшего восемь изданий в России начиная с 1963 года и переведённого на несколько языков. Также Аза Алибековна автор монографий "Греческая мифология", "Платон и Аристотель" (первые версии этих книг составлялись еще вместе с Алексеем Лосевым), "Греческая культура в мифах и символах", "Varia historia: Античность и современность", более трёхсот статей для энциклопедии "Мифы народов мира", "Православной энциклопедии" и предисловий к целой плеяде изданий античных поэтов, включая Гомера, и различных исследований античности. Аза Тахо-Годи является членом редколлегии серии книг "Библиотека античной литературы" в издательстве "Художественная литература".