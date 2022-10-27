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55 минут назад

Фонд принца Гарри и Меган Маркл перечислил неизвестную сумму на помощь детям Нигерии

Газета.Ru

Принц Гарри и Меган Маркл сделали пожертвование в пользу фонда защиты детей в Нигерии, которая будет направлена на помощь пострадавшим от наводнения в этой стране. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл перечислили деньги на помощь детям Нигерии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Более 1,5 млн детей находятся в опасности после разрушительного наводнения в Нигерии. Фонд принца Гарри и Меган Маркл Archewell Foundation сделал пожертвование в Save the Children Nigeria, в то время как наши сотрудники предоставляют жизненно необходимые вещи пострадавшим семьям», — заявил фонд Save the Children Nigeria, получивший деньги.

Сумма пожертвования не уточняется.

Ранее Меган Маркл в своем подкасте на Spotify, обсуждая трудности, с которыми сталкиваются в общественной жизни темнокожие женщины, сообщила о своем нигерийском происхождении нигерийско-американской комедийной актрисе Зиве.

«Пару лет назад я заказала генеалогическое исследование... Я на 43% нигерийка», — сказала Меган Маркл.

Она добавила, что собирается «покопаться глубже» в своем происхождении, на что Зиве ответила, что герцогиня Сассекская действительно похожа на женщину из Нигерии.

Ранее Меган Маркл заявила, что не считает себя требовательной и жесткой.

Люди,принц Гарри,
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