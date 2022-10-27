Названа главная черта характера для достижения успеха в жизни

Для достижения успеха в жизни важен не столько ум, сколько самодисциплина, уверен завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. Ломоносова, академик Российской академии образования (РАО) Александр Веракса. В интервью «Газете.ру» он рассказал, почему назвал эту черту характера главной для тех, кто хочет чего-то добиться.

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Веракса заверил, что успешный человек должен быть не просто умным, но и обладать высоким уровнем саморегуляции — самодисциплины. Именно она показывает, насколько он способен управлять своими ресурсами. По словам академика, исследования доказали: человек с высоким интеллектом не всегда добивается успеха в жизни. Это связано с тем, что не все могут вовремя среагировать на жизненные изменения и собраться, аккумулировав свои возможности.

Уровень саморегуляции можно определить с помощью тестов без вопросов, пояснил Веракса. При тестировании человек обязан показать наличие компонентов саморегуляции. Это может быть память либо умение владеть эмоциями и импульсами.

Простым примером служит ситуация с ребенком, которому предлагают съесть сразу одну сладость либо позже, но уже две. Многим детям не под силу справиться с этой задачей, пояснил академик. И именно она показывает, насколько ребенок может владеть собой, несмотря на свои желания.

По мнению Вераксы, лучшим способом развить самодисциплину является занятие спортом. Тело — это первое, что человек может контролировать. И заниматься саморазвитием нужно с детства. По словам академика, у 5-7-летних детей с зависимостью от гаджетов в школе проявлялись проблемы с саморегуляцией. И с возрастом они все больше времени проводили в смартфонах.

Если не поддерживать самодисциплину, то в итоге ее можно утратить, предупредил Веракса.