Индиец, пакистанец, британец: что в Индии думают о Риши Сунаке

Есть ли у Индии повод радоваться избранию Риши Сунака премьер-министром Великобритании и как повлияет политик индийского происхождения во главе правительства "старейшей демократии мира" на отношения с "самой большой демократией"? Этими вопросами задаются сегодня не только в Нью-Дели, но и в Исламабаде, Дакке, да и в самом Лондоне.

Фото: ТАСС ТАСС

Остроты этим вопросам добавляет то, что Сунак занял высокий пост, когда между Лондоном и Нью-Дели зависли нерешенные проблемы, главная из которых — соглашение о свободной торговле, которого с нетерпением ждут в Индии. Две страны планировали подписать его еще в этом октябре, но по разным причинам не смогли этого осуществить.

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Конечно, сам факт того, что правительство крупнейшей в свое время колониальной державы возглавил человек, чьи предки вышли из главной колонии Британской империи, был воспринят здесь если не как индийский реванш за два века колониального господства, то как ощутимая "пощечина расизму и колониализму".

"Наш вице-король"?

Поэтому неудивительно, что первой реакцией на новости об избрании Риши Сунака здесь был всеобщий восторг. Индийские политики, селебрити, крупные бизнесмены наперебой поздравляли Сунака, Индию и друг друга с исторической победой. Не обошлось и без уколов в адрес бывшей метрополии.

Например, миллиардер и глава "Махиндра груп" Ананд Махиндра напомнил в Twitter, что Уинстон Черчилль якобы говорил перед получением Индией независимости в 1947 году, что "все индийские политики будут мелкого пошиба соломенными фигурами". "Сегодня, на 75-м году нашей независимости, мы видим человека индийского происхождения, провозглашенного премьер-министром Великобритании. Жизнь прекрасна!" — написал магнат. Мол, вот вам, мистер Черчилль.

Не отставали и звезды Болливуда, которые всегда активно комментируют политические новости. "Да здравствует Индия! <…> Теперь у Великобритании наконец-то есть новый вице-король в качестве премьер-министра от [нашей] родной страны", — написал знаменитый актер Амитабх Баччан, напомнив, как британцы в свое время назначали своих вице-королей править Индией.

Местные СМИ принялись обсуждать, на кого похож новый британский премьер из известных индийцев (в большей мере пришли к выводу, что на игрока сборной Индии по популярному и в Британии, и в Индии крикету Ашиша Нехру); сможет ли новый премьер убедить нового короля Карла III отмечать индусские праздники Холи и Дивали и даже разрабатывать планы (и шутливые, и вполне серьезные), как с помощью Сунака вернуть на родину знаменитый алмаз "Кохинур", который был вывезен колонизаторами и украшает теперь британскую корону.

Впрочем, некоторые самые первые шаги "сына Индии" на посту главы британского кабинета заставили восторги несколько поутихнуть. И главным разочарованием стало повторное назначение на пост министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман — сразу после встречи нового премьера с Карлом III в Букингемском дворце. Дело в том, что эта дама, будучи главой МВД, позволяла себе пренебрежительные замечания по поводу миграции из Индии.

Не только Индия, но и Пакистан?

Так, Браверман получила на Индостане известность благодаря антимигрантской позиции и вызвала скандал из-за своих комментариев о том, что индийцы массово просрочивают визы на пребывание в Великобритании, чтобы остаться там подольше, пусть и незаконно. При этом ее заявление прозвучало во время обсуждения соглашения о свободной торговле, предусматривающее в том числе облегченный порядок получения виз. И особую горечь добавил тот факт, что госпожа Браверман, урожденная Сью-Эллен Кассиана Фернандеш, тоже имеет индийские корни: ее мать — индуска тамильского происхождения, а отец — христианин, чья семья происходит из индийского Гоа. Видимо, ее корни (и хоть какое-то уважение к ним) нисколько не повлияли на ее позицию.

Все это позволило газете The Indian Express написать, что Риши Сунак "не больше индиец, чем Барак Обама — кениец". Многие также напомнили, сколько восторгов было в Индии по поводу избрания вице-президентом США Камалы Харрис, наполовину индианки, однако пока не заметно, чтобы и Харрис уделяла какое-то особое внимание Индии.

При всем этом на "родину предков" Сунака сегодня активно претендует не только Индия, но и ее "заклятый сосед" по Южной Азии — Пакистан. Бабушка и дедушка нового премьер-министра Великобритании во времена Британской Индии жили в городе Гуджранвала, который при разделе этой страны на Индию и Пакистан в 1947 году оказался на пакистанской территории. Правда, предки Сунака уехали оттуда еще до раздела — в 1935 году.

Теперь в Пакистане многие надеются, что при Риши Сунаке дипломатические отношения между Пакистаном и Великобританией улучшатся. Пакистанские социальные сети полны предположений о том, что новый британский премьер поможет решить проблему Кашмира, на который претендуют обе страны-соседки. "Поскольку Гуджранвала находится в Пакистане, любой, кто жил в этом городе даже 100 лет назад, сегодня является пакистанцем", — приводит информационное агентство Press Trust of India (PTI) мнение своего пакистанского собеседника Зульфикара Джатта, который уверен, что Сунак, стало быть, тоже пакистанец.

Более того, из Пакистана даже раздаются призывы вернуть именно этой стране алмаз "Кохинур"! Ведь британцы получили его из рук 11-летнего сикхского махараджи Пенджаба Далипа Сингха в 1849 году в городе Лахор. А Лахор теперь тоже находится на территории Пакистана.

"Прежде всего британец"

Тем временем и в Нью-Дели действительно ждут, что Сунак на посту премьера поможет активизировать отношения. Не случайно премьер-министр Нарендра Моди, поздравляя нового премьера Британии с избранием, отметил в Twitter: "Я надеюсь на тесное сотрудничество по глобальным вопросам и реализацию "Дорожной карты 2030".

Впрочем, большинство экспертов полагают, что индийцам и пакистанцам не стоит уповать на происхождение предков нового главы британского правительства.

"Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет определять характер отношений своего кабинета с Индией исходя прежде всего из интересов Великобритании, и его индийское происхождение будет влиять на его решения, только если они выгодны его стране (т.е. Великобритании — прим. авт.)", — сказал мне известный индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

Он уверен, что политика Сунака на индийском направлении будет определяться его приоритетами в отношении Великобритании. "Так называемое индийское происхождение Сунака — я подчеркиваю, так называемое — вряд ли будет влиять на его политику, если это будет не в интересах его страны", — добавил собеседник, который уверен, что нового британского премьера нельзя всерьез назвать индийцем или пакистанцем, поскольку он — уже третье поколение семьи, не живущее на Индостане.

С ним согласен индийский политический обозреватель Манодж Раи. "У нас давно заметили, что индийцы, добившиеся политического успеха в Великобритании, часто стараются стать бо́льшими британцами, чем сами британцы", — сказал он, добавив, что первому "не белому" премьеру Британии придется серьезно доказывать, что его не зря назначили главой правительства Его Величества.

"Сунак, несомненно, не намерен отказываться от индийского происхождения, это важно, например, для получения голосов индийской общины или для диалога с Нью-Дели. Но развитие отношений с Индией будет идти в русле британской политики", — уверен Раи.