Участник группы Filatov & Karas мечтает об электросвингерах

Дмитрий Филатов, участник популярной группы Filatov & Karas, хотел бы услышать на «Новом Радио» электросвингеров. Так он охарактеризовал группу DREAMS SHADOW, выступающую в жанре электро-свинг и победившую во втором полуфинале конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг 5.0». Яркое выступление высоко оценили все эксперты жюри проекта.

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«Ребята зря обижаются на шутки про электросвингеров, им именно так и надо назваться! Было бы более круто и оригинально. Исполнители подошли к песне с юмором. Их выступление оставило приятный шлейф. Наше творчество — фигня по сравнению с тем, что представили конкурсанты», — поделился своим мнением Дмитрий Филатов.

Потенциал в группе нашли и другие специалисты музыкальной индустрии. По мнению Димы Билана, звучание DREAMS SHADOW похоже на московский коллектив Guru Groove Foundation, сам звёздный артист с удовольствием послушает альбом коллектива. А генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов сравнил победителей с группировкой «Ленинград», потому что питерский коллектив тоже часто использует трубы и тромбоны в записи музыки.