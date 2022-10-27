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43 минуты назад

Участник группы Filatov & Karas мечтает об электросвингерах

Партнерский материал

Дмитрий Филатов, участник популярной группы Filatov & Karas, хотел бы услышать на «Новом Радио» электросвингеров. Так он охарактеризовал группу DREAMS SHADOW, выступающую в жанре электро-свинг и победившую во втором полуфинале конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг 5.0». Яркое выступление высоко оценили все эксперты жюри проекта.

Участник группы Filatov & Karas мечтает об электросвингерах
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

«Ребята зря обижаются на шутки про электросвингеров, им именно так и надо назваться! Было бы более круто и оригинально. Исполнители подошли к песне с юмором. Их выступление оставило приятный шлейф. Наше творчество — фигня по сравнению с тем, что представили конкурсанты», — поделился своим мнением Дмитрий Филатов.

Потенциал в группе нашли и другие специалисты музыкальной индустрии. По мнению Димы Билана, звучание DREAMS SHADOW похоже на московский коллектив Guru Groove Foundation, сам звёздный артист с удовольствием послушает альбом коллектива. А генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов сравнил победителей с группировкой «Ленинград», потому что питерский коллектив тоже часто использует трубы и тромбоны в записи музыки.

За DREAMS SHADOW проголосовали пять членов жюри, что и дало участникам путёвку в финал «Музыкастинга». Смогут ли они одержать победу в конкурсе и подписать контракт с лейблом на запись сингла, получить его последующую ротацию в эфире «Нового Радио», а также выиграть съёмку клипа и стопроцентное попадание в лайнап топового музыкального фестиваля, решится 31 октября.

Люди,Дмитрий Филатов,Роман Емельянов,Дима Билан,
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