Тоня, которая всегда смеется: москвичка в 77 лет начала карьеру модели

28 октября в России отметят День бабушек и дедушек. «Вечерняя Москва» встретилась с москвичкой Антониной Медведевой, которая в 77 лет начала карьеру модели и стала актрисой.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Ранним утром мы встречаемся с Антониной на Никольской. В толпе ее легко заметить: на голове изящно повязан изумрудный платок, на руках, которые держат зеленую сумочку, элегантные кружевные перчатки. Высокие каблуки, ровная осанка и яркий макияж только дополняют образ, но главное — горящий взгляд и сияющая улыбка.

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"Я бабушка, которая все время смеется, — с ходу заявила Антонина. — Не люблю тех, кто вечно чем-то недоволен. Нужно улыбаться и высоко держать голову, несмотря ни на что".

Антонине Медведевой сейчас 77 лет.

"Мои родители из Рязани во время войны переехали в Москву. Всего было шестеро детей: мы жили в маленькой комнате — 17 квадратных метров — в Нагатине. Не у всех даже кровать была. Я спала под столом на старых пальто до 4-го класса. А когда мне исполнилось 15 лет, пошла работать", — вспоминает Медведева.

С 1968 года Антонина трудилась в системе общественного питания Мосресторантреста. Была и оператором вычислительных машин, и начальником машиносчетного бюро, а потом администратором в столовой в Управлении делами президента России. С 2000 года помогала растить внуков — их у нее трое. Все парни. Когда ребята подросли, в жизни Медведевой начался новый этап.

"Актрисой стала случайно. Я пришла к подруге делать татуаж на губах. А она говорит: «Тонь, ты такая красивая, тебе надо в кино». Я задумалась над этим. Нашла сайт, где набирали актеров. Прошла кастинг, и меня взяли в фильм «Самый лучший день»", — рассказала Антонина.

Секретом красоты героиня делится с легкой иронией.

"Утром чувствую себя бабушкой, но потом принимаю горячую ванну, наношу толстым слоем крем, как сметану. Обязательно выпиваю чашку кофе — где-то пол-литра. Включаю музыку, танцую и готовлюсь к съемкам, фотосессиям", — улыбается она.

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