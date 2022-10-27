Художник, показавший суть войны

26 октября исполнилось 180 лет со дня рождения русского художника-баталиста Василия Верещагина.
Все мы хоть раз, но видели его картины. Возможно, самая знаменитая и узнаваемая из них — «Апофеоз войны», которая изображает гору человеческих черепов и слетевшихся на нее ворон. На современников картина произвела жуткое, отталкивающее впечатление. С этой стороны войну еще никто не показывал на живописных полотнах, никто так глубоко не осмыслял ее ужаса и бессмысленности.
Верещагина с полным правом можно назвать первым русским живописцем реалистической школы, который привел в искусство то, что спустя некоторое время назовут «окопной правдой». И до Верещагина русские живописцы обращались к теме войн и сражений. Огромное количество картин было посвящено Отечественной войне 1812 года. По ним можно было изучать военный устав. Пехота и кавалерия атакуют ровными колоннами, погибших мало, а те, что есть, как правило, лежат в картинных героических позах, будто античные герои. Это было торжество подвига, героизма, мужества, самопожертвования.
Именно так и надлежало изображать сражения, иные трактовки осуждались. Но что может удержать талант? Верещагин мастерски изображает непарадную сторону войны, то, что он видел своими глазами во время присоединения Средней Азии в середине 60-х годов XIX века. Сюжеты некоторых картин Верещагина были настолько натуралистичны, что официальная точка зрения сочла их оскорбительными для русского солдата. Единственная вина художника состояла в том, что он лишь констатировал, что войны состоят не только из триумфов и парадов, но и из смерти и лишений.
Примерно в одно с Верещагиным время еще один выдающийся русский мастер — Лев Толстой — показывал читателям непарадную сторону войн глазами своего героя Николеньки Ростова. Толстому тоже достались обвинения в непатриотичности, но сегодня нам сложно представить, что «Война и мир» — непатриотичное произведение. Верещагин сам был участником боевых действий, видел близко смерть товарищей, так что имел полное моральное право говорить об этом правду, изображая действительность войны во всей ее неприглядности.
Разве запыленные, уставшие лица людей, занятых тяжелой и опасной работой, не имеют права быть изображенными? Впрочем, это была примета времени. В Европе наступало время огромных призывных армий, а война превращалась в индустрию — героическую, но все-таки работу. Лучшую эпитафию Верещагину написал поэт Константин Симонов: «Всю жизнь любил он рисовать войну. Беззвездной ночью наскочив на мину, он вместе с кораблем пошел ко дну, не дописав последнюю картину». Художник погиб на броненосце «Петропавловск». В бою.