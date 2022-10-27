Художник, показавший суть войны

26 октября исполнилось 180 лет со дня рождения русского художника-баталиста Василия Верещагина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Все мы хоть раз, но видели его картины. Возможно, самая знаменитая и узнаваемая из них — «Апофеоз войны», которая изображает гору человеческих черепов и слетевшихся на нее ворон. На современников картина произвела жуткое, отталкивающее впечатление. С этой стороны войну еще никто не показывал на живописных полотнах, никто так глубоко не осмыслял ее ужаса и бессмысленности.

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Верещагина с полным правом можно назвать первым русским живописцем реалистической школы, который привел в искусство то, что спустя некоторое время назовут «окопной правдой». И до Верещагина русские живописцы обращались к теме войн и сражений. Огромное количество картин было посвящено Отечественной войне 1812 года. По ним можно было изучать военный устав. Пехота и кавалерия атакуют ровными колоннами, погибших мало, а те, что есть, как правило, лежат в картинных героических позах, будто античные герои. Это было торжество подвига, героизма, мужества, самопожертвования.

Именно так и надлежало изображать сражения, иные трактовки осуждались. Но что может удержать талант? Верещагин мастерски изображает непарадную сторону войны, то, что он видел своими глазами во время присоединения Средней Азии в середине 60-х годов XIX века. Сюжеты некоторых картин Верещагина были настолько натуралистичны, что официальная точка зрения сочла их оскорбительными для русского солдата. Единственная вина художника состояла в том, что он лишь констатировал, что войны состоят не только из триумфов и парадов, но и из смерти и лишений.

Примерно в одно с Верещагиным время еще один выдающийся русский мастер — Лев Толстой — показывал читателям непарадную сторону войн глазами своего героя Николеньки Ростова. Толстому тоже достались обвинения в непатриотичности, но сегодня нам сложно представить, что «Война и мир» — непатриотичное произведение. Верещагин сам был участником боевых действий, видел близко смерть товарищей, так что имел полное моральное право говорить об этом правду, изображая действительность войны во всей ее неприглядности.