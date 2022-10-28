За что Шолохова хотели расстрелять и чекисты и Махно

Одним из признанных во всем мире классиков русской литературы является Михаил Шолохов автор «Тихого Дона». Сегодня много спорят о том, действительно ли юный писатель мог написать это эпохальное произведение. При этом за скобками остаются действительно удивительные приключения, которые испытал писатель за свою жизнь, ведь только расстрелять его планировали дважды.
Самое удивительное, что М.А. Шолохов вопреки распространенному мнению потомственным казаком никогда не был. Его матерь Анастасия Черникова, происходила из крепостных крестьян, а отцом стал зажиточный мещанин Александр Шолохов. Родился мальчик вне брака, пополнив ряды бесправных «нахаленков», как называли таких детей казаки, в чьем селе будущий писатель появился на свет. Несмотря на это Михаил Александрович всю жизнь считал себя настоящим казаком. Дело в том, что его мать, вскоре после рождения сына была насильно выдана замуж за казака Стефана Кузнецова, который воспитал мальчика в традициях русского казачества. Тем не менее, когда Кузнецов, который на момент женитьбы был пожилым человеком, умер, мать писателя все-таки обвенчалась с его настоящим отцом.
Тем не менее, сегодня, историков больше всего волнует, писал Шолохов свой роман или нет. Вроде бы: возраст молодой, образование четыре класса, нет дневников и архивов. Но для талантливого человека подобные обстоятельства не являются помехой. Тем более Михаил Александрович неоднократно доказывал свои незаурядные способности во время переделок, в которые попадал. В наши дни малоизвестным фактом является служба Михаила Шолохова комиссаром во время Гражданской войны. На долю будущего писателя выпала неблагодарная задача сбора продовольственного налога с крестьян. Отдавать хлеб, те как водиться не хотели, и Шолохову приходилось применять силу, нередко перегибая палку. Не удивительно, что однажды его отряд в полном составе попал в плен к самому батьке Махно.
Обычно с комиссарами у батьки разговор был короткий: виселица или расстрел. Тем не менее, по невероятному стечению обстоятельств Шолохов был отпущен батькой Махно на все четыре стороны, но с обещанием в следующий раз непременно расстрелять. Историки считают, что свою роль в счастливом освобождении будущего писателя из плена бандитов сыграл его юный возраст и происхождение из казаков. Правда, звучали и другие версии этой истории. Дочь писателя, Светлана, утверждала, что Шолохов, случайно, наткнулся на деревенский дом в лесу, где дверь ему открыл сам Махно. Силы были равны и два командира просто разъехались, каждый в свою сторону.
Во второй раз писатель оказался приговоренным к расстрелу уже своим прямым начальством, за превышение власти и коррупцию. Однажды, чтобы не отдавать хлеб один из кулаков в качестве отступного предложил молодому комиссару взятку в виде великолепного жеребца. Ну, какой же казак откажется от подобного подарка. Шолохов согласился. Однако о факте вопиющей коррупции вскоре узнали чекисты и комиссара, на которого скопилось немало доносов за излишнюю жестокость при сборе с крестьян хлеба, повторно приговорили к расстрелу.
От смерти будущего писателя, которому на тот момент не было и восемнадцати лет спасло, можно сказать, чудо. Его отец привез из родного села фальшивую метрику, в которой говорилось, что Михаилу Александровичу всего 15 лет. Чтобы чекисты поверили явно поддельному документу, к нему прилагался солидный выкуп. В результате нехитрой интриги, вместо расстрела комиссара двое суток ожидавшего смерти, отправили на год в колонию для несовершеннолетних. Впрочем, до колонии Шолохов не доехал, вместо этого он отправился в Москву, где вскоре удачно женился на дочери казацкого атамана Громославского.