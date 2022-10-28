«Они не хотели, чтобы я стал частью хаоса, когда все узнали об отношениях моей тёти и принца Чарльза. Когда я учился в школе-интернате, меня травили и даже угрожали расправой, ведь тогда все считали, что принцесса Диана умерла из-за Камиллы, поэтому они думали, что косвенно я тоже причастен к её смерти. Это было не самое счастливое время, поэтому я хотел отвлечься от всего и занялся благотворительностью. Мне нравилось, что я могу сосредоточиться на других людях, чтобы не думать о том, что надо мной издеваются», — заключил Люк.