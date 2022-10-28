На днях поклонники королевской семьи обнаружили в социальных сетях обращение от одного мужчины с, пожалуй, известной всей Великобритании фамилией Паркер-Боулз. Оказалось, что 44-летний Люк, который работает телепродюсером, является племянником королевы-консорт Камиллы Паркер-Боулз. Мужчина рассказал, что переехал в Нью-Джерси из Великобритании ещё в 2005 году, а также порассуждал на тему того, каково это расти с фамилией, которая известна во всём мире. В 90-х годах об отношениях главного наследника престола принца Чарльза и замужней женщины Камиллы Паркер-Боулз знало всё Соединённое Королевство. Так вот, из-за того, что люди всем сердцем полюбили принцессу Диану, которая, к слову, на тот момент являлась супругой Чарльза, на Камиллу ополчился весь мир. За жаркий роман тётушки с будущим монархом Великобритании прилетало и её племяннику Люку.
«Это было тяжёлое время. Не лучшее для того, чтобы носить фамилию Паркер-Боулз, но это не травмировало меня. Вся наша семья всегда занималась благотворительностью, поэтому в такое время у нас не было возможности сосредоточиться на себе и личных переживаниях, мы помогали людям», — объяснил Люк.
Пока все обсуждали интриги его семьи, он сосредоточился на благотворительности, любовь к которой ему привили бабушка и дедушка.
«Они не хотели, чтобы я стал частью хаоса, когда все узнали об отношениях моей тёти и принца Чарльза. Когда я учился в школе-интернате, меня травили и даже угрожали расправой, ведь тогда все считали, что принцесса Диана умерла из-за Камиллы, поэтому они думали, что косвенно я тоже причастен к её смерти. Это было не самое счастливое время, поэтому я хотел отвлечься от всего и занялся благотворительностью. Мне нравилось, что я могу сосредоточиться на других людях, чтобы не думать о том, что надо мной издеваются», — заключил Люк.
И сегодня в жизни племянника новой королевы-консорт меньше благотворительности не стало. Он является директором Сада королевы Елизаветы II.
«Мне нравится быть послом Её Величества в Нью-Йорке», — с гордостью отмечает он. Люк является руководителем компании CinemaLab, которая помогает реконструировать и возрождать кинотеатры в маленьких городках. Также Паркер-Боулз занимается организацией кинофестиваля в Монклере, участником которого является американский комик, телеведущий, актёр и писатель — Стивен Колберт.