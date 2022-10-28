Как шпион КГБ стал грабителем американских банков

Кристофер Джон Бойс, более известный под кодовым именем «Сокол», получил секретную работу благодаря отцу и дяде, работающим в ФБР. Поскольку денег для праздной жизни было недостаточно, он решил заняться шпионажем в пользу СССР. После осуждения и побега из тюрьмы Бойс ограбил семнадцать банков. Средства ему требовались для того, чтобы совершить побег в СССР.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Кристофер вырос в престижном районе Южной Каролины. С юных лет он пристрастился к наркотикам и кутежам из-за чего забросил учебу. Гуляку вскоре отчислили, однако из-за связей отца проблем с работой у него не возникло.

Компания, в которую Бойс поступил на службу, была в тесных контактах с Агентством национальной безопасности Америки и участвовала в разработке конфиденциальных программ. Несмотря на молодой возраст, Бойс занял высокий пост и получил доступ к документам под грифом «Top Secret».

Снеговик и Сокол: преступный дуэт

Несмотря на высокооплачиваемую должность, средств на наркотики и кутежи было недостаточно, поэтому юноша решил продавать секретные сведения советской разведке. Он послал друга детства Эндрю Ли в Мексику, чтобы установить связи с местными резидентами КГБ. За свою любовь к соколиной охоте Кристофер получил оперативный псевдоним Сокол, а Эндрю стал именоваться Снеговиком из-за его пристрастия к кокаину.

На протяжении двух лет Бойс с помощью своего друга передавал в посольство СССР в Мексике фотографии сверхсекретных документов. Особую ценность для КГБ представляла информация о космической станции «Риолит», которая сканировала информацию о запуске советских ракет. За сотрудничество с КГБ Бойс получил более 70 тыс. долларов.

Неожиданный провал

В один из январских дней 1977 года хорошо отработанная преступная схема дала сбой. Эндрю приехал в Мехико, чтобы передать очередную порцию документов через мексиканское посольство. Но в этот раз Снеговику фатально не повезло: его заметили полицейские, изъяли пакет с агентурными сведениями и сразу же арестовали.

На допросе Ли выдал своего подельника Бойса, которого также арестовало ФБР. Кристофер не стал отрицать причастия к шпионажу и признался в своих действиях. В июле его приговорили к 40 годам тюрьмы, а его друга Ли – к пожизненному заключению.

Мечта о побеге

В 1980-м Бойс смог сбежать из тюрьмы и скрыться. Бывший агент советской разведки сменил имя и обосновался в портовом городе Порт-Анжел в штате Вашингтон. Там он купил рыбачий баркас, на котором планировал уплыть в СССР.