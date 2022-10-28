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47 минут назад

Карл III объявил себя генерал-капитаном Королевской морской пехоты

Газета.Ru

Король Великобритании Карл III взял почетное звание генерал-капитана Королевской морской пехоты, которое с 2017 по 2020 год носил принц Гарри. Об этом сообщает Daily Mail.

Карл III объявил себя генерал-капитаном Королевской морской пехоты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это величайшая радость из всех возможных — принять на себя роль вашего генерал-капитана», — заявил Карл III, выступая перед британским полком морской пехоты, отмечающим сейчас 358-летие.

Он добавил, что гордится тем, что «следует по пути» других членов своей семьи, которые носят почетное звание более трех столетий «с глубоким чувством восхищения».

«Королевская морская пехота имеет выдающуюся, беспримерную историю, как на земле, так и на море. Я черпаю бесконечное вдохновение в вашей храбрости, целеустремленности, самодисциплине и замечательной способности выдерживать самые экстремальные обстоятельства», — сказал король Великобритании.

С 1953 по 2017 год звание генерал-капитана Королевской морской пехоты носил отец короля, герцог Эдинбургский принц Филипп. Выйдя на пенсию, он передал его своему внуку принцу Гарри, который лишился всех королевских полномочий и почетных титулов, приняв решение покинуть ряды работающих членов семьи и уехать в США.

Ранее сообщалось, что королевский дворец планирует отстранить от власти принцев Гарри и Эндрю.

Люди,принц Гарри,
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