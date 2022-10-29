Американский певец Джерри Ли Льюис умер на 88-м году жизни

На 88-м году жизни умер американский певец, пианист, один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис. Об этом сообщила компания 117 Entertainment Group, представляющая музыканта.

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Как сказано в публикации, в последние годы жизни артист страдал от различных болезней и травм, которые, по словам его лечащих врачей, «должны были забрать его жизнь еще несколько десятилетий назад».

Представитель певца Зак Фарнум рассказал в беседе с изданием Variety, что Льюис умер в своем доме в американском штате Миссисипи к югу от Мемфиса в кругу семьи.