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1 час назад

Американский исполнитель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер на 88-м году жизни

Газета.Ruиещё 12

На 88-м году жизни умер американский певец, пианист, один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис. Об этом сообщила компания 117 Entertainment Group, представляющая музыканта.

Американский певец Джерри Ли Льюис умер на 88-м году жизни
Фото: Газета.руГазета.ру

Как сказано в публикации, в последние годы жизни артист страдал от различных болезней и травм, которые, по словам его лечащих врачей, «должны были забрать его жизнь еще несколько десятилетий назад».

Представитель певца Зак Фарнум рассказал в беседе с изданием Variety, что Льюис умер в своем доме в американском штате Миссисипи к югу от Мемфиса в кругу семьи.

Джерри Ли Льюис был исполнителем в стиле рок-н-ролл, кантри, блюза и госпела. Он был удостоен четырех премий «Грэмми», а его самая известная песня Great Balls of Fire попала в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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