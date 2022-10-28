Что сделал Андропов, когда стал генсеком

Юрий Владимирович Андропов возглавлял КГБ в течение долгих 15 лет. За это время, убежден журналист и писатель Леонид Млечин, Комитет госбезопасности достиг своего расцвета. Неудивительно, что вложивший столько сил в эту структуру Андропов перед своим уходом велел отправить от своего имени благодарственные радиограммы всем нелегалам, работавшим в тот момент за границей.

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Андропов – глава КГБ

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Как пишут А. А. Зданович и В. К. Былинин в книге «Команда Андропова», Юрий Владимирович Андропов, согласно решению Политбюро, был назначен на пост Председателя Комитета государственной безопасности СССР в мае 1967 года. Несмотря на то что Леониду Брежневу удалось навязать в заместители Андропову своих приятелей Семена Цвигуна и Георгия Цинева, новый глава КГБ сделал множество перестановок в ведомстве на свой вкус. Так были удалены замы экс-председателя Комитета Владимира Семичастного. В то время Андропов окружил себя преимущественно партийными работниками. Однако уже в конце своего «правления» Юрий Владимирович назначил своими заместителями профессиональных чекистов: Сергея Антонова и Филиппа Бобкова.

Вообще, по мнению Александра Колпакиди, автора книги «Щит и меч. Руководители органов госбезопасности», Юрий Андропов много сделал для повышения роли органов государственной безопасности. При нем развернулась мощная кампания по борьбе с диссидентами, были усилены меры по охране государственной границы, создано антитеррористическое подразделение и организованы Курсы усовершенствования оперативного состава (КУОС), на базе которых впоследствии стали готовить сотрудников спецподразделений КГБ. Однако особое внимание Андропов уделял внешнеполитической разведке. По словам председателя Комитета, это было необходимо для «своевременного выявления, срыва и разоблачения планов империалистических государств».

Главное – внешняя разведка

Как утверждает Леонид Млечин, автор книги «История внешней разведки. Карьеры и судьбы», Юрий Андропов, наверное, стал первым руководителем госбезопасности, который по-настоящему заинтересовался внешней разведкой. В частности, Андропов с заботой относился к тем, кто эту разведывательную деятельность осуществлял. Так, Юрий Владимирович, несмотря на неодобрение ЦК, позволил разведчикам организовать свой дачный кооператив и обзавестись недвижимостью. Впрочем, Леонид Брежнев Андропова поддерживал. Например, именно Брежневу принадлежат слова о том, что «КГБ – это прежде всего огромная и опасная загранработа», и поэтому Юрий Андропов оказывает неоценимую помощь Политбюро в решении проблем внешней политики.

И Андропов действительно оказывал эту помощь. Особые надежды в этой работе председатель КГБ возлагал на нелегалов, так как легальные агенты зачастую находились под бдительным контролем полиции и контрразведки. К тому же разведчика с дипломатическим паспортом в случае провала просто высылали на родину, а вот нелегала чаще всего ждали места не столь отдаленные. Именно поэтому, по словам того же Млечина, Андропов даже состоял на учете в партийной организации Управления нелегальной разведки и регулярно платил необходимые взносы.

Благодарность от Андропова

Неудивительно, что в последние часы своего пребывания на посту председателя Комитета госбезопасности Юрий Андропов вспомнил именно о разведчиках. Если верить Сергею Чертопруду, автору книги «Андропов и КГБ», перед уходом Юрий Владимирович собрал в своем кабинете руководителей Управления «С», которое и выполняло функции нелегальной разведки, и поблагодарил их за самоотверженный труд. Андропов также распорядился, чтобы всем разведчикам-нелегалам, находившимся в тот момент за рубежом, были посланы зашифрованные сообщения от его имени со словами благодарности.