Погодина поделилась секретами быстрого запоминания текстов

Каждому человеку периодически требуется учить какой-нибудь текст. Кому-то запоминание дается легко и быстро, но большинство людей тратят на это много времени. Особенно часто запоминать большой объем информации приходится студентам. Банальная зубрежка помогает далеко не всегда, ведь на экзаменах нужно не только воспроизводить материал, но и понимать его. Секретами запоминания текста с «Вечерней Москвой» поделилась актриса Дарья Погодина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Три главные ошибки

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Прежде чем перейти к техникам, способным помочь запомнить внушительные объемы материала, важно проработать самые частые ошибки, которые допускают практически все люди при изучении текста из-за распространенных стереотипов:

Перечитывание — ошибочно полагать, что постоянное повторение непонятного текста улучшит результаты, ведь в таком случае материал фиксируется только в кратковременной памяти. Вот почему постоянное перечитывание текста никак не поможет делу.Пересказ другим людям — считается, что если пересказывать текст людям, он запомнится лучше и быстрее. Однако такая техника задействует другие участки головного мозга. К тому же пересказанное усвоится только тогда, когда вы понимаете все сложные термины, попадающиеся в тексте.Проговаривание вслух — еще одна спорная и зачастую безрезультативная техника. Далеко не всегда проговаривание вслух с целью лучше запомнить текст срабатывает со сложными материалами. Обычно такой способ помогает только со стихотворениями.

Секреты запоминания

Обсуждение и дискуссии

Сложно забыть то, что вызывает в вас неподдельное желание высказаться и спорить. Не секрет, что люди отлично запоминают информацию, которая им интересна. Здесь можно добавить, что еще лучше мы понимаем материал, в обсуждении которого участвуем лично. Неважно, что конкретно вас волнует, — Вторая мировая или преступление Раскольникова. Когда люди говорят о конкретной теме, прибегают к фактам, доказательствам или личным теориям, они вникают в текст. Перед изучением материала ищите свои аргументы, устраивайте обсуждение с друзьями, проявляйте заинтересованность и вы гарантированно запомните информацию.

Короткие записи

Фиксируйте самые сложные моменты для запоминания с помощью коротких записей. Попробуйте понять основную идею прочитанного фрагмента и отразить ее на бумаге. Далее подберите к ней основные аргументы, записав их тезисно. Таким способом можно разбить самые непонятные куски текста, конспектируя в каждом из них основную мысль и соответствующие подтверждения. Это один из самых действенных способов быстро запомнить сложный материал.

Зарисовки

У каждого человека есть свои каналы восприятия информации. Одним людям важно слышать информацию, другим — видеть, третьим — делать записи своей рукой. Однако небольшие ассоциативные рисунки позволяют быстрее запомнить информацию практически всем людям. Попробуйте делать на полях своих конспектов наброски, использовать цветные стрелочки, необычные подчеркивания для самых сложных терминов. При воспроизведении текста не всегда удается вспомнить конкретные слова и фразы, но с легкостью получается вспомнить зарисовки, которые направят вас по правильному пути.

Правильное время и место