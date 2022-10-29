Ушел из жизни звезда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Джерри Ли Льюис скончался на 88 году жизни, об этом сообщила компания компания 117 Entertainment Group, представляющая всемирно известного музыканта.
По рассказам близких, у артиста было немало проблем со здоровьем, различных заболеваний и травм, которые могли забрать его жизнь гораздо раньше.
На сайте компании также сообщается о том, что Джерри Ли Льюис умирал в кругу своей семьи в собственном доме.
Напомним, что самой популярной песней Льюиса считается композиция Great Balls of Fire. За свою музыкальную карьеру музыкант успел заслужить четыре премии "Грэмми".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что ушел из жизни актер из "Трех мушкетеров".