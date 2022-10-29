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1 час назад

Ушел из жизни звезда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Мира Маркина

Джерри Ли Льюис скончался на 88 году жизни, об этом сообщила компания компания 117 Entertainment Group, представляющая всемирно известного музыканта.

Ушел из жизни звезда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

По рассказам близких, у артиста было немало проблем со здоровьем, различных заболеваний и травм, которые могли забрать его жизнь гораздо раньше.

Скончался актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк

На сайте компании также сообщается о том, что Джерри Ли Льюис умирал в кругу своей семьи в собственном доме.

Напомним, что самой популярной песней Льюиса считается композиция Great Balls of Fire. За свою музыкальную карьеру музыкант успел заслужить четыре премии "Грэмми".

Ранее "Рамблер" рассказывал, что ушел из жизни актер из "Трех мушкетеров".

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