Ушел из жизни звезда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Джерри Ли Льюис скончался на 88 году жизни, об этом сообщила компания компания 117 Entertainment Group, представляющая всемирно известного музыканта.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

По рассказам близких, у артиста было немало проблем со здоровьем, различных заболеваний и травм, которые могли забрать его жизнь гораздо раньше.

На сайте компании также сообщается о том, что Джерри Ли Льюис умирал в кругу своей семьи в собственном доме.