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2 часа назад

Исследование: чем пилот отличается от среднего человека

Ferra.ru

Учёные пришли к выводу, что у пилотов есть особенность — они менее развиты с точки зрения эмоционального интеллекта по сравнению со средним человеком.

Исследование: чем пилот отличается от среднего человека
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эмоциональным интеллектом называют навыки и способности человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также управлять эмоциями.

Чтобы проверить, как с этим обстоят дела у пилотов, учёные взяли 44 представителя этой профессии в возрасте от 24 до 67 лет. Также для исследования пригласили обычных людей. У всех измерили уровень эмоционального интеллекта.

Результаты показали, что пилоты имеют более низкие показатели эмоционального интеллекта. При этом было обнаружено, что пилоты являются экстравертной группой.

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