Исследование: чем пилот отличается от среднего человека

Учёные пришли к выводу, что у пилотов есть особенность — они менее развиты с точки зрения эмоционального интеллекта по сравнению со средним человеком.
Эмоциональным интеллектом называют навыки и способности человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также управлять эмоциями.
Чтобы проверить, как с этим обстоят дела у пилотов, учёные взяли 44 представителя этой профессии в возрасте от 24 до 67 лет. Также для исследования пригласили обычных людей. У всех измерили уровень эмоционального интеллекта.
Результаты показали, что пилоты имеют более низкие показатели эмоционального интеллекта. При этом было обнаружено, что пилоты являются экстравертной группой.