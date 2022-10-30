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3 часа назад

Скончался экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers Ди Эйч Пелигро

Газета.Ruиещё 1

Экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers и участник хардкор-панк-коллектива Dead Kennedys Ди Эйч Пелигро (настоящее имя — Даррен Хенли) умер после случайного падения у себя дома в возрасте 63 лет. Об этом сообщает The Daily Mail.

Скончался экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Полиция на месте происшествия установила, что музыканта не стало из-за травмы головы, полученной в результате случайного падения.

«Спасибо за ваши слова утешения. Просим уважать частную жизнь семьи в это трудное время», — написали на официальной странице Dead Kennedys.

Музыкант Ди Эйч Пелигро был постоянным участником группы Dead Kennedys с начала 1980-х годов. В 1986 году коллектив распался и воссоединился только в 2001-м.Сейчас группа только вернулась в США после европейского турне. К Red Hot Chili Peppers Пелигро присоединился в 1988 году и помогал написать песни для четвертого альбома коллектива. Его уволили в ноябре 1988 из-за проблем с запрещенными веществами и алкоголем. После этого он играл в других группах и даже занялся сольным творчеством, пока не вернулся в Dead Kennedys.

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