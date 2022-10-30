Скончался экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers

Музыкант Ди Эйч Пелигро был постоянным участником группы Dead Kennedys с начала 1980-х годов. В 1986 году коллектив распался и воссоединился только в 2001-м.Сейчас группа только вернулась в США после европейского турне. К Red Hot Chili Peppers Пелигро присоединился в 1988 году и помогал написать песни для четвертого альбома коллектива. Его уволили в ноябре 1988 из-за проблем с запрещенными веществами и алкоголем. После этого он играл в других группах и даже занялся сольным творчеством, пока не вернулся в Dead Kennedys.