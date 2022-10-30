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25 минут назад

Винокур рассказал, как Магомаев спас ему жизнь во время землетрясения

Газета.Ruиещё 1

Юморист Владимир Винокур рассказал, что Муслим Магомаев спас ему жизнь во время землетрясения в Баку. Он вспомнил эту историю после концерта, посвященного 80-летию со дня рождения Магомаева, передает портал PROZVEZD.

Винокур рассказал, как Магомаев спас ему жизнь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Винокура, утром он проснулся из-за того, что едет на кровати к балкону. В этот момент ему позвонил Магомаев. Он сообщил коллеге о землетрясении и посоветовал спрятаться в ванной комнате.

"Я сделал так, как сказал Муслим, — рассказал Винокур. – Спустя время он перезвонил: "Отбой, можно выходить!". Я оказался единственным из других гостей отеля, кто не выскочил на улицу. Я в таких событиях никогда не бывал, поэтому не понял сразу, что происходит. Но Муслим мне помог, сохранив жизнь".

В беседе с журналистами артист также выразил мнение, что после ухода Магомаева из жизни ему не осталось достойной замены на эстраде:

"Не появилось у нас такого человека, равного Магомаеву по таланту".

17 августа исполнилось 80 лет со дня рождения Магомаева. Концерт, посвященный его юбилею, состоялся в подмосковном "Крокус Сити Холле" 29 октября. На мероприятии выступили Лев Лещенко, Григорий Лепс, Валерия, Эмин и многие другие.

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