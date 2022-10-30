Винокур рассказал, как Магомаев спас ему жизнь

"Я сделал так, как сказал Муслим, — рассказал Винокур. – Спустя время он перезвонил: "Отбой, можно выходить!". Я оказался единственным из других гостей отеля, кто не выскочил на улицу. Я в таких событиях никогда не бывал, поэтому не понял сразу, что происходит. Но Муслим мне помог, сохранив жизнь".