Винокур рассказал, как Магомаев спас ему жизнь

Юморист Владимир Винокур рассказал, что Муслим Магомаев спас ему жизнь во время землетрясения в Баку. Он вспомнил эту историю после концерта, посвященного 80-летию со дня рождения Магомаева, передает портал PROZVEZD.
По словам Винокура, утром он проснулся из-за того, что едет на кровати к балкону. В этот момент ему позвонил Магомаев. Он сообщил коллеге о землетрясении и посоветовал спрятаться в ванной комнате.
"Я сделал так, как сказал Муслим, — рассказал Винокур. – Спустя время он перезвонил: "Отбой, можно выходить!". Я оказался единственным из других гостей отеля, кто не выскочил на улицу. Я в таких событиях никогда не бывал, поэтому не понял сразу, что происходит. Но Муслим мне помог, сохранив жизнь".
В беседе с журналистами артист также выразил мнение, что после ухода Магомаева из жизни ему не осталось достойной замены на эстраде:
"Не появилось у нас такого человека, равного Магомаеву по таланту".
17 августа исполнилось 80 лет со дня рождения Магомаева. Концерт, посвященный его юбилею, состоялся в подмосковном "Крокус Сити Холле" 29 октября. На мероприятии выступили Лев Лещенко, Григорий Лепс, Валерия, Эмин и многие другие.