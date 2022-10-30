The Sun: принц Гарри просил своих бывших девушек о помощи

Инсайдер рассказал журналистам издания, что летом 2022 года герцог Сассекский буквально умолял своих бывших подруг поговорить с его писателем Джей Ар Мерингером, чтобы собрать побольше информации для мемуаров. По словам источника, бывшие подруги принца были "ошеломлены" подобной просьбой после того, как в течение многих лет им было строго запрещено общаться с журналистами и биографами.