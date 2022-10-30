The Sun: принц Гарри просил своих бывших девушек о помощи

Принц Гарри просил своих бывших девушек принять участие в написании книги мемуаров. Об этом сообщает The Sun.
Инсайдер рассказал журналистам издания, что летом 2022 года герцог Сассекский буквально умолял своих бывших подруг поговорить с его писателем Джей Ар Мерингером, чтобы собрать побольше информации для мемуаров. По словам источника, бывшие подруги принца были "ошеломлены" подобной просьбой после того, как в течение многих лет им было строго запрещено общаться с журналистами и биографами.
"Гарри действительно выходил с ними на связь. Друзья и подруги были вежливы и сказали, что подумают, но в конечном итоге большинство из них сказали "нет", - рассказал инсайдер.
На этой неделе стала известна дата выхода долгожданных мемуаров принца Гарри, которые были перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II. Книга, которая получила название "Запасной", увидит свет 10 января 2023 года.