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1 час назад

The Sun: принц Гарри просил своих бывших девушек помочь ему в написании книги

Газета.Ru

Принц Гарри просил своих бывших девушек принять участие в написании книги мемуаров. Об этом сообщает The Sun.

The Sun: принц Гарри просил своих бывших девушек о помощи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инсайдер рассказал журналистам издания, что летом 2022 года герцог Сассекский буквально умолял своих бывших подруг поговорить с его писателем Джей Ар Мерингером, чтобы собрать побольше информации для мемуаров. По словам источника, бывшие подруги принца были "ошеломлены" подобной просьбой после того, как в течение многих лет им было строго запрещено общаться с журналистами и биографами.

"Гарри действительно выходил с ними на связь. Друзья и подруги были вежливы и сказали, что подумают, но в конечном итоге большинство из них сказали "нет", - рассказал инсайдер.

На этой неделе стала известна дата выхода долгожданных мемуаров принца Гарри, которые были перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II. Книга, которая получила название "Запасной", увидит свет 10 января 2023 года.

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