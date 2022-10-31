Главный противник Ленина: судьба боевого революционера Абрама Гоца

По мнению Романа Ключника, автора многих исторических книг, Абрам Гоц отчаянно боролся с Лениным за власть. И это неудивительно: Гоц был одним из лидеров боевой организации эсеров. Вопреки словам публициста Сергея Кремлева о том, что Гоц «доживал свой век в покое», историки утверждают, что Абрам Рафаилович неоднократно подвергался арестам и даже был приговорен к расстрелу, которого, впрочем, ему удалось избежать.

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Высшая форма революционной борьбы

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Абрам Рафаилович Гоц родился в 1882 году в Москве в богатой купеческой семье. По материнской линии он был внуком известного чаеторговца Вульфа Высоцкого. Неудивительно, что Гоц получил прекрасное образование: как пишет в своей книге «История второй русской революции» Павел Милюков, в 1904 году Абрам Рафаилович окончил философский факультет Берлинского университета. В том же году он стал членом Московского комитета партии эсеров, а в 1906 году вошел в боевую организацию эсеров. Б.В. Савинков характеризовал Гоца того периода как правоверного социалиста-революционера, видевшего в терроре высшую форму революционной борьбы.

Свои идеи Абрам Гоц пытался воплотить в жизнь. В 1907 году он был арестован за организацию покушения на военачальника Николая Римана, активного участника подавления революции 1905 года. Если верить Анатолию Шикману, автору издания «Кто есть кто в российской истории», Гоц был приговорен к 8 годам каторги, которую отбывал в Александровском централе. Однако своих занятий Абрам Гоц не бросил, а тут и подоспела Февральская революция. К тому моменту Гоц уже был переведен на поселение в Иркутскую губернию, где он не только поучаствовал в создании Комитета общественных организаций, Совета рабочих и солдатских депутатов и Военной организации, но и лично арестовал генерал-губернатора А.И. Пильца.

Против большевиков

В марте того же 1917 года Абрам Гоц вернулся в Петроград, где занял пост Председателя Петроградского бюро партии эсеров. В ноябре под руководством Всероссийской комиссии по делам о выборах (Всевыборы) в стране прошли выборы в Учредительное собрание. Как утверждают авторы книги «История многопартийности в России» Денис Гергилев и Лариса Малютина, эсеры и близкие к ним партии получили около 59 % голосов (410 мест из 715), а большевики – около 24 % (175 мест). Еще меньшее количество избирателей проголосовало за кадетов и их союзников и за меньшевиков и правых социалистов.

Именно поэтому, как пишет Станислав Аверков в своей книге «Шпионы, создавшие советское ракетостроение», Гоц считал, что эсеры «получили мандат народа на отстрел большевистских правителей». По словам Романа Ключника, автора издания «Вторая террористическая война в России 1901-1906 гг.», Абрам Гоц и в самом деле отчаянно боролся с Владимиром Лениным за власть. После Октябрьского переворота он вошел в состав антибольшевистского Комитета спасения родины и революции. Как утверждает Ключник, именно члены подпольной организации Гоца убили Председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого. Кроме того, по мнению Ключника, антибольшевистские подпольщики совершили и покушение на Ленина летом 1918 года.

Многочисленные аресты и приговоры

Сергей Кремлев, автор издания «Имя России: Сталин», утверждает, что за свою деятельность Абрам Гоц не понес никакого наказания, а «доживал свой век в покое». На самом деле Гоц был арестован еще в начале 1920-х годов. Более того, как пишут историки, и в том числе Александр Север в своей книге «Допросы сионских мудрецов. Мифы и личности мировой революции», в 1922 году Гоц был приговорен Верховным Ревтрибуналом к расстрелу, который, впрочем, спустя несколько месяцев заменили 5 годами заключения. По данным А.П. Шикмана, автора биографического справочника «Деятели отечественной истории», впоследствии Абрам Рафаилович не единожды подвергался репрессиям по обвинениям в антисоветской деятельности.