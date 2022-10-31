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59 минут назад

Камилла отругала Кейт за поведение ее детей на похоронах Елизаветы II

Газета.Ru

Королева-консорт Камилла была недовольна поведением принца Джорджа и принцессы Шарлотты на похоронах Елизаветы II. Об этом сообщает The Sun.

Камилла отругала Кейт за поведение детей на похоронах Елизаветы II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Принцесса Уэльская Кэтрин взяла с собой на прощание с Елизаветой II своих старших детей – 9-летнего Джорджа и 7-летнюю Шарлотту. Во время церемонии Джордж внезапно ущипнул свою сестру, из-за чего она обернулась на него и громко вскрикнула. Этот неловкий момент не ускользнул от внимания королевы-консорта Камиллы, которая нахмурилась и попросила Кейт Миддлтон разобраться с дочерью. Эксперт по чтению по губам Джереми Фриман расшифровал послание Камиллы к Кейт: «Немедленно забери ее!».

Перепалка попала в прямой эфир, и зоркие зрители также заметили разногласия между членами королевской семьи.

«Похоже, у принца Джорджа и принцессы Шарлотты вышел конфликт. Но посмотрите на реакцию королевы-консорта Камиллы. Она явно возмущена», — написал один из пользователей в сети.

Люди,Елизавета II,Кейт Миддлтон,
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