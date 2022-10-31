Камилла отругала Кейт за поведение детей на похоронах Елизаветы II

Принцесса Уэльская Кэтрин взяла с собой на прощание с Елизаветой II своих старших детей – 9-летнего Джорджа и 7-летнюю Шарлотту. Во время церемонии Джордж внезапно ущипнул свою сестру, из-за чего она обернулась на него и громко вскрикнула. Этот неловкий момент не ускользнул от внимания королевы-консорта Камиллы, которая нахмурилась и попросила Кейт Миддлтон разобраться с дочерью. Эксперт по чтению по губам Джереми Фриман расшифровал послание Камиллы к Кейт: «Немедленно забери ее!».