Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
2 часа назад

Толкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей

Мир24

Британский писатель Джон Толкин возглавил список самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей за минувший год по версии журнала Forbes.

Толкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей
Фото: Мир24Мир24

Как отмечается, в рейтинг попали 13 покойных знаменитостей, наследие которых принесло наибольшие доходы в период с 1 ноября 2021-го по 30 октября 2022 года. Учитывалась прибыль, полученная от продаж, прослушиваний на стриминговых платформах, а также заключения лицензионных сделок.

Состояние автора эпопеи «Властелин колец» за последний год выросло на 500 миллионов долларов. На второе место Forbes поставил баскетболиста Коби Брайанта, «заработавшего» за год 400 миллионов долларов. На третьей строчке оказался британский музыкант Дэвид Боуи – его состояние выросло за год на 250 миллионов долларов.

В топ-10 также вошли музыканты Элвис Пресли – 110 миллионов долларов, Джеймс Браун – 100 миллионов долларов, Майкл Джексон – 75 миллионов долларов, канадский поэт и певец Леонард Коэн, который за год получил 55 миллионов долларов, американский детский писатель Теодор Сьюз за год разбогател на 32 миллиона долларов, барабанщик рок-группы Toto Джефф Поркаро – на 25 миллионов долларов, а художник-карикатурист Чарльз Шульц – на 24 миллиона долларов.

Люди,Чарльз Шульц,Джеймс Браун,Леонард Коэн,Дэвид Боуи,Элвис Пресли,Майкл Джексон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители