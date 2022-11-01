Толкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей

Британский писатель Джон Толкин возглавил список самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей за минувший год по версии журнала Forbes.
Как отмечается, в рейтинг попали 13 покойных знаменитостей, наследие которых принесло наибольшие доходы в период с 1 ноября 2021-го по 30 октября 2022 года. Учитывалась прибыль, полученная от продаж, прослушиваний на стриминговых платформах, а также заключения лицензионных сделок.
Состояние автора эпопеи «Властелин колец» за последний год выросло на 500 миллионов долларов. На второе место Forbes поставил баскетболиста Коби Брайанта, «заработавшего» за год 400 миллионов долларов. На третьей строчке оказался британский музыкант Дэвид Боуи – его состояние выросло за год на 250 миллионов долларов.
В топ-10 также вошли музыканты Элвис Пресли – 110 миллионов долларов, Джеймс Браун – 100 миллионов долларов, Майкл Джексон – 75 миллионов долларов, канадский поэт и певец Леонард Коэн, который за год получил 55 миллионов долларов, американский детский писатель Теодор Сьюз за год разбогател на 32 миллиона долларов, барабанщик рок-группы Toto Джефф Поркаро – на 25 миллионов долларов, а художник-карикатурист Чарльз Шульц – на 24 миллиона долларов.