Толкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей

Британский писатель Джон Толкин возглавил список самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей за минувший год по версии журнала Forbes.

Фото: Мир24 Мир24

Как отмечается, в рейтинг попали 13 покойных знаменитостей, наследие которых принесло наибольшие доходы в период с 1 ноября 2021-го по 30 октября 2022 года. Учитывалась прибыль, полученная от продаж, прослушиваний на стриминговых платформах, а также заключения лицензионных сделок.

Состояние автора эпопеи «Властелин колец» за последний год выросло на 500 миллионов долларов. На второе место Forbes поставил баскетболиста Коби Брайанта, «заработавшего» за год 400 миллионов долларов. На третьей строчке оказался британский музыкант Дэвид Боуи – его состояние выросло за год на 250 миллионов долларов.