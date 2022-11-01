Почему сегодня мало кто владеет английским в совершенстве

С одной стороны, в данный момент трудно найти сферу занятости, где не пригодился бы английский язык хотя бы на базовом уровне. К тому же, в свободное время многие слушают музыку англоязычных исполнителей, смотрят ролики зарубежных видеоблогеров и фильмы. Однако людей, которые с уверенностью могут сказать, что хорошо знают английский, на порядок меньше. Почему так происходит, объясняет Ксения Аникиева — опытный преподаватель школы ВКС.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Поверхностное знакомство с английским и владение языком — разные вещи

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Быть способным воспроизвести известные рекламные слоганы, понимать отдельные слова в песнях, знать, как спросить дорогу и цену товара — это не то же, что свободно владеть языком. Более того: даже общего представления о грамматических правилах недостаточно — ведь есть еще факторы словарного запаса, актуальности используемой лексики, восприятия речи на слух, произношения. И это все — только начало.

Почему же так мало людей в России действительно хорошо говорят на английском? Чем объясняется распространенность типичного русского акцента, который, в утрированном виде, стал стереотипом, регулярно мелькающим в голливудских фильмах и не только? Причины, разумеется, всегда индивидуальны, но можно выделить несколько тенденции, касающихся большинства людей, которым так и не удалось освоить язык международного общения. Важное замечание: сейчас мы рассматриваем именно английский; предпосылки плохого знания других языков могут несколько отличаться.

Отсутствие привычки смотреть фильмы в оригинале

Подумайте: знаете ли вы, как звучит голос Анджелины Джоли, как на самом деле разговаривает Гомер Симпсон? Многие люди ответят отрицательно, ведь на российском телевидении, за крайне редким исключением, не транслируются фильмы и мультипликации без дубляжа. Конечно, это очень удобно для зрителей, которые хотят просто расслабиться под кино или передачу. Но одно из последствий — отсутствие привычки воспринимать телевещание на английском, которое во многих европейских странах имеется.

Путешествия как недостаточный стимул

Вторая причина заключается в том, что до не очень далекого прошлого не так много россиян путешествовали за границу.

Даже сейчас популярными направлениями для соотечественников являются Таиланд, Турция, Египет, где персонал гостевого бизнеса уже довольно хорошо говорит на русском. С одной стороны получается, что для полноценной поездки в отпуск учить английский нет смысла. С другой — без знания этого языка круг возможностей сужается, и даже в упомянутых странах регулярно возникают ситуации, где владение английским помогло бы быстрей выяснить какую-то информацию, сэкономить, решить некую проблему и т.д.

Особенности сложившейся системы образования

Следующей причиной многие называют советскую школу преподавания английского: переводной метод, упор на грамматику и чтение текстов профессиональной тематики, отсутствие практики говорения. В России коммуникативный метод преподавания сейчас применяется в центрах изучения иностранных языков. В государственных школах и университетах к этому все еще идут, но уже гораздо более уверенными шагами.

Разная логика родного и изучаемого языка

Несмотря на то, что в школе чаще фиксируются на грамматике, а не на навыках общения, этот аспект английского представляется многим русскоговорящим довольно сложным.

Дело в том, что русский относится к синтетическому типу языков: основную часть работы в предложении выполняют окончания, у каждого слова есть своя форма. А английский — аналитический, то есть основная роль в предложении принадлежит сказуемому.

От формы глагола зависит смысл: например, как именно протекает действие — всегда, прямо сейчас, на протяжении какого-либо времени. А ведь есть еще зловредные артикли, которые в русском языке вообще отсутствуют как явление.

Не прочувствовав логику английского, действительно сложно зазубрить правила и применять их непринужденно. Однако все становится куда проще, когда коммуникативный метод преподавания настраивает мозг на инстинктивное восприятие языка.