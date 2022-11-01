Меган Маркл рассказала, каким видит будущее своих детей

Меган Маркл рассказала о том, как они с Гарри воспитывают своих детей, и сделала предположение относительно будущей карьеры Арчи и Лилибет. Об этом сообщает Mirror.

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Меган Маркл дала интервью, в котором рассказала, что они с принцем Гарри воспитывают своих детей "многогранными, интересными, добрыми, творческими людьми", и поделилась своими мыслями относительно их будущего.

Герцогиня Сассекская отметила, что поддержит Арчи и Лилибет, если в будущем они захотят пойти по ее стопам и станут актерами.

"Когда вы становитесь родителями, вы искренне хотите, чтобы ваши дети выбрали для себя то, что принесет им счастье. Если Арчи и Лилибет захотят стать актерами, я буду счастлива", - сказала Маркл.

Жена принца Гарри добавила, что готова к тому, что ее детей будут критиковать, если она поможет им попасть в индустрию.