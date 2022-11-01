Меган Маркл рассказала, каким видит будущее своих детей

Меган Маркл рассказала о том, как они с Гарри воспитывают своих детей, и сделала предположение относительно будущей карьеры Арчи и Лилибет. Об этом сообщает Mirror.
Меган Маркл дала интервью, в котором рассказала, что они с принцем Гарри воспитывают своих детей "многогранными, интересными, добрыми, творческими людьми", и поделилась своими мыслями относительно их будущего.
Герцогиня Сассекская отметила, что поддержит Арчи и Лилибет, если в будущем они захотят пойти по ее стопам и станут актерами.
"Когда вы становитесь родителями, вы искренне хотите, чтобы ваши дети выбрали для себя то, что принесет им счастье. Если Арчи и Лилибет захотят стать актерами, я буду счастлива", - сказала Маркл.
Жена принца Гарри добавила, что готова к тому, что ее детей будут критиковать, если она поможет им попасть в индустрию.
"Конечно, найдутся люди, которые скажут, что их карьера – моя заслуга. В этой профессии важны талант и упорство. Мы с Гарри воспитываем наших детей многогранными, интересными, добрыми и творческими людьми и хотим, чтобы Арчи и Лилибет сами выбрали свой путь", - подчеркнула герцогиня.