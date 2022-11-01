Джон Толкин возглавил рейтинг Forbes

Джон Толкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых покойных знаменитостей из разных сфер деятельности, который американский Forbes обнародовал сегодня, 1 ноября.

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По этим данным, состояние давно покойного создателя "Властелина колец" равняется 500 миллионам долларов.

В 2022 году была продана компания Middle-Earth Enterprises, владевшая правами на использование некоторых толкиновских "мотивов".

Сериал "Властелин колец: Кольца власти" по вселенной Джона Толкина начал демонстрироваться на Amazon Prime Video: недавно завершена трансляция первого сезона, а к съемкам второго сезона лишь приступают.

Это тоже коммерческое предприятие, однако к сериалу есть довольно много претензий у экспертов и рядовых зрителей.

Второе место в сегодняшнем списке Forbes занял баскетболист Коби Брайант, погибший в 2020 году, состояние которого оценивается в 400 миллионов долларов.

Третьим оказался Дэвид Боуи (состояние в 250 миллионов долларов).