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2 часа назад

Forbes составил рейтинг самых богатых мёртвых знаменитостей

Sostav.ru

Американское издание Forbes представило ежегодный рейтинг наиболее высокооплачиваемых умерших знаменитостей. В него вошли 13 человек, совокупный годовой заработок которых составил $1,6 млрд, что на 72% больше в сравнении с прошлым годом.

Forbes составил рейтинг самых богатых мёртвых знаменитостей
Фото: Sostav.ruSostav.ru

1. Джон Толкин, писатель &mdash; $500 млн

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Автор &laquo;Властелина колец&raquo; Джон Толкин занимает первое место в списке Forbes благодаря Middle Earth Enterprises &mdash; подразделение Saul Zaentz Company, владеющее эксклюзивными правами на фильмы, мерч, а также правами на отдельные произведения, включая &laquo;Хоббит&raquo; и &laquo;Властелин Колец&raquo;. В 2022 году шведский игровой разработчик Embracer приобрёл компанию предположительно за полмиллиарда долларов.

2. Коби Брайант, баскетболист &mdash; $400 млн

До гибели при крушении вертолета баскетболиста Коби Брайант входил в совет директоров BodyArmor, где ему принадлежали 7% бизнеса. Доход, который получил игрок LA Lakers, связан с покупкой в ноябре прошлого года компанией Coca-Cola бренда энергетических напитков.

3. Дэвид Боуи, певец, актер &mdash; $250 млн

В январе 2022 года Warner Chappell купила музыкальный каталог и мастер-записи британского музыканта.

4. Элвис Пресли, певец &mdash; $110 млн

По большей части доход музыканта связан с продажами путевок в усадьбу короля рок-н-ролла Грейсленд в Мемфисе, сувениров и билетов на шоу двойников.

5. Джеймс Браун, певец &mdash; $100 млн

Издательская компания Primary Wave в конце 2021 года приобрела права на музыку, имя и образ Брауна.

6. Майкл Джексон, певец &mdash; $75 млн

Прибыль покойному королю поп-сцены приносит музыкальная коллекция певца на его собственном лейбле Mijac Music. Помимо этого, доход приносят тематическая программа по музыке Джексона от Cirque du Soleil в Лас-Вегасе и бродвейский мюзикл MJ по мотивам биографии Джексона.

7. Леонард Коэн, певец &mdash; $55 млн

Доход принесла покупка прав на каталог песен исполнителя, включая Hallelujah, со строны компании Hipgnosis.

8. Доктор Сьюз, детский писатель и художник &mdash; $32 млн

Автор &laquo;Кота в шляпе&raquo; получет средства с продаж книг и сувениров. Кроме того, в марте Netflix заключил контракт на запуск ряда анимационных сериалов и передач по мотивам произведений писателя.

9. Джефф Поркаро, музыкант &mdash; $25 млн

Барабанщик группы TOTO и студийный драммер продюсера Куинси Джонса получил доход от покупки прав на авторские отчисления с изданий и записей его творчества компанией Primary Wave.

10. Чарльз Шульц, художник-карикатурист &mdash; $24 млн

Доход создателя комиксов про Чарли Брауна и его пса Снупи связан с продажами комиксов. Также Apple TV+ купил права на праздничные анимационные серии &laquo;Это огромная тыква, Чарли Браун&raquo;, &laquo;День благодарения Чарли Брауна&raquo; и &laquo;Рождество Чарли Брауна&raquo;.

11. Хуан Габриэль, певец и композитор &mdash; $23 млн

В этом году фонд Габриэля заключил контракт с Universal Music Group. Компания приобрела каталог музыканта с композициями, выпущенными после 2008 года.

12. Джон Леннон, музыкант &mdash; $16 млн

Главный пункт дохода &mdash; это отчисления за композиции, записанные в The Beatles и во время сольной карьеры. Кроме того, Disney купил за $3,5 права на музыку Леннона для документального сериала The Beatles: Get.

13. Джордж Харрисон, музыкант &mdash; $12 млн

Харрисон &mdash; ещё один участник The Beatles. Он также получил отчисления за авторские права на музыку и доход от сделки с Disney.

Люди,Чарли Браун,Чарльз Шульц,Куинси Джонс,Джеймс Браун,Леонард Коэн,Джордж Харрисон,Коби Брайант,Дэвид Боуи,Элвис Пресли,Джон Леннон,Майкл Джексон,Coca-Cola,Walt Disney,Netflix,Apple,
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