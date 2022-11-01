Жена заставила похудеть мужа на 10 килограммов, пообещав ему PlayStation 5

Житель Таиланда Праб Лаохароджанафан сбросил 10 килограммов, чтобы выиграть пари и получить PlayStation 5. Об этом сообщает издание IGN.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Супруга Лаохароджанафана пообещала ему подарить новую консоль Sony, если тот похудеет. Таиландец принял вызов и за четыре месяца похудел с 95 до 85 килограммов.

О своем достижении Лаохароджанафан рассказал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и привлек внимание местных СМИ. Журналистам мужчина рассказал, что набрал вес из-за стресса на работе. Он давно планировал заняться собой, но долго не мог решиться. Пари супруги помогло преодолеть этот порог.

По словам Лаохароджанафана, сбросить вес ему помогли силовые упражнения, кардиотренировки, а также кетогенная диета и интервальное голодание. Также он выразил огромную благодарность жене за то, что она не покупала ему снеки, не входящие в диету, а также изменила свой рацион из солидарности.

В заключение Лаохароджанафан отметил, что супруга осталась довольна его результатом и уже согласилась купить консоль. Несмотря на это, мужчина не намерен отказываться от диеты и тренировок, поскольку хочет похудеть еще на пять килограммов.