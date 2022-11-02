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30 минут назад

Писательница Джули Пауэлл умерла в 49 лет

Lenta.ruиещё 1

На 50-м году жизни умерла Джули Пауэлл, писательница и автор книги, по которой сняли фильм «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту». Об этом сообщает The New York Times.

Писательница Джули Пауэлл умерла в 49 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

О смерти женщины сообщил ее супруг. Пауэлл скончалась в результате остановки сердца 26 октября в своем доме, расположенном в американском штате Нью-Йорк.

В 2002 году писательница начала вести свой кулинарный блог, целью которого было за год приготовить все блюда по рецептам из книги «Уроки французской кулинарии» шеф-повара Джулии Чайлд, выпущенной в 1961 году. Через три года после начала ведения блога Пауэлл выпустила основанные на нем мемуары.

В 2009-м по книге писательницы сняли фильм «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», где роль Пауэлл исполнила Эми Адамс, а шеф-повара Чайлд — Мерил Стрип. Последняя после съемок в картине получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль, а также была номинирована на «Оскар».

Ранее стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Светланы Спиридоновой в возрасте 62 лет.

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