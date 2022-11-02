104-летняя россиянка раскрыла секрет долголетия

Россиянка Зоя Васильевна Моторина 4 ноября встречает сразу два праздника: День народного единства и день рождения. Ей вот-вот исполнится 104 года. Она родилась 4 ноября 1918 года в Казахстане. Сейчас она живёт одна в квартире в Екатеринбурге. В 1990-м умер от рака её муж — Евгений Петрович, а в 2020-м — единственный сын Владимир. Но она не унывает, ведь у неё есть целое семейство. Она поделилась, в чём секрет такого почтенного возраста.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

У Зои Васильевны большая семья — шесть праправнуков, четверо правнуков и трое внуков. Все они помогают бабушке и заботятся о ней.

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Кстати, сама пенсионерка, несмотря на вековой возраст, отлично помнит свою жизнь вплоть до дат. Она сейчас ходит, опираясь на ходунки, но самостоятельно справляется с бытом.

Отец Зои Васильевны работал начальником почтового отделения, а мама была домохозяйкой. В семье было шестеро детей, Зоя — третий ребенок.

Когда ей было 10 лет, семья переехала в Челябинскую область. Здесь Зоя Васильевна окончила школу, поступила в ветеринарный институт и нашла любовь жизни — своего одногруппника и будущего мужа Евгения Петровича. В 1939 году пара поженилась, а через год родился их сын Владимир. Тогда молодые родители только окончили институт и вместе с малышом жили у родителей Евгения Петровича.

Великая Отечественная война настигла, конечно же, и её семью. Братья Зои Васильевны воевали, старший дошёл до Германии.

«Муж сразу попал на передовую. Уже 10 августа он был ранен, но оставался в части. Ещё через 2 месяца Женя был контужен, ездил по госпиталям. Он вернулся домой в 1943 году инвалидом войны», — вспоминает Зоя Васильевна.

Когда война закончилась, жилось тоже непросто. В 1953 году мужа Зои Васильевны перевели из Челябинска в Свердловск, семья переехала. Она отметила, что тогда ещё не положено было, чтобы супруги работали вместе. Поэтому Евгений Петрович работал на мясокомбинате ветеринаром, а Зоя Васильевна была товароведом, а потом — инспектором по качеству сыров.

В 55 лет Зоя Васильевна вышла на пенсию. Чтобы выплаты были больше, ещё 2 года она работала товароведом в аптеке.

На пенсии она помогала воспитывать внуков, а позже — и правнуков. Зоя Васильевна призналась, что человек она дисциплинированный и всех детей воспитывала как полагалось: подъём в одно время, гимнастика, потом прогулка на пруд. Зоя Васильевна учила внуков читать, считать, играла с ними, ходила на рыбалку. Так что без дела героиня истории не сидела никогда.

Что касается долголетия, то, на удивление, в детстве пенсионерка очень часто болела.

«Я не знаю секрета долголетия. Возможно, он в детях, я всех помогала воспитывать. Я жила, работала, не бездельничала. Сейчас вот есть стиральная машина, механизация. На кухне — приборы всевозможные. А тогда — печка или плитка электрическая. Я 40 лет проработала в саду своём, шесть соток у меня было. До 80 лет я трудилась в саду», — пожала плечами Зоя Васильевна.

Она даже не могла подумать, что проживёт такую долгую жизнь. Причём самое тяжёлое — переживать родных. Муж Зои Васильевны, Евгений, умер от рака в 1990 году. Сын Владимир умер в 2020 году, у него был тромбоз кишечника. В 80-летнем возрасте он скончался на операционном столе. «Когда муж умер, я тоже думала, что умру скоро. Не получилось», — посетовала старушка.

Зоя Васильевна добавила, что никогда не злоупотребляла алкоголем и не ела вредную еду. Иногда баловала себя сладким.

«Я работала на мясокомбинате, но не сказать, что часто ела колбасу. Те сосиски, которые раньше были, они хотя бы вкусные. Сейчас нет таких, не могу есть колбасу, в ней непонятно что», — считает она.