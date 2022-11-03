Американка родила ребенка в самолете на высоте 10 тысяч метров

Отправившаяся в Доминикану жительница США родила малыша прямо во время полета на большой высоте.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Находясь на 32-й неделе беременности, 21-летняя американка вместе с семьей полетела в Доминиканскую Республику, поскольку была уверена, что роды не произойдут в ближайшее время.

Всю дорогу девушка, сидя рядом со своей сестрой, испытывала дискомфорт, "крутилась и вертелась", однако потом все же сказала родственнице, что с ней что-то не так. Через полчаса после начала полета выяснилось, что у жительницы Штатов отошли воды.

Сестра беременной сразу же оповестила экипаж самолета об этом, и они начали искать среди пассажиров имеющих специальные навыки или медобразование людей. Удалось найти четверых. В результате спустя 20 минут девушка родила мальчика, который получил имя Скайлен.