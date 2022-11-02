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3 часа назад

Пока жива поэзия: 135 лет со дня рождения классика советской литературы, Самуила Яковлевича Маршака

Вечерняя Москва

135 лет со дня рождения классика советской литературы, автора любимых детских стихов, прекрасного переводчика Самуила Яковлевича Маршака исполняется 3 ноября.

Пока жива поэзия: 135 лет со дня рождения Маршака
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сочинять, как признавался Маршак в воспоминаниях, он начал раньше, чем научился читать. Жизнь евреев в России в то время регламентировалась разного рода, иногда оскорбительными, ограничениями, поэтому юному Маршаку пришлось прилагать немало усилий и прибегать к помощи влиятельных людей, чтобы получить хорошее образование за пределами черты оседлости.

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Приехав на каникулы в Петербург, где обосновался и устроился на работу его отец, Маршак свел знакомство со знаменитым критиком и искусствоведом Стасовым. Тот помог начинающему поэту перевестись в престижную столичную гимназию, одну из немногих, где преподавали древние языки. «Познакомившись с моими стихами, Владимир Васильевич подарил мне целую библиотечку классиков», — вспоминал позже Маршак.

Дом Стасова был в начале XX века «местом силы» русской интеллигенции, где встречались, спорили, делились планами писатели, профессора словесности, композиторы, художники. Маршак познакомился здесь с Федором Шаляпиным и Максимом Горьким. На даче Пешковых в Ялте молодой поэт потом прожил целый год. После революции 1905 года Горький, опасаясь репрессий, выехал с семьей за границу. Маршак вернулся в Петербург. Дружба с Горьким во многом определила его последующую жизнь.

В первое десятилетие XX века Маршак много путешествовал. Это было время обостренного внимания общества к «еврейскому вопросу» (публикация «Протоколов сионских мудрецов», дело Бейлиса). В 1904 году умер считавшийся родоначальником и теоретиком сионизма Теодор Герцль. Маршак откликнулся на это событие пафосным стихотворением «Над открытой могилой», а спустя три года издал сборник стихов «Синода». В 1911 году Маршак с группой еврейской молодежи посетил Иерусалим и Палестину.

«Дед приехал сюда в 24-летнем возрасте с другом, поэтом Яковом Годиным, — писал живущий в Израиле внук поэта Алексей Сперанский Маршак. — Они исходили тогдашнюю Сирию и Палестину, жили в палаточном городке. Он направлял в Петербург, в журнал «Рассвет», свои путевые очерки и писал много стихов, в основном лирических». В той поездке Маршак познакомился с будущей женой Софьей Мильвидской. Вернувшись в Россию, они поженились, после чего отбыли на два года учиться в Англию.

Маршак вспоминал, что «…пожалуй, больше всего подружила меня с английской поэзией университетская библиотека. В тесных, сплошь заставленных шкафами комнатах, откуда открывался вид на деловитую, кишевшую баржами и пароходами Темзу, я впервые узнал то, что переводил впоследствии, — сонеты Шекспира, стихи Вильяма Блейка, Роберта Бернса, Джона Китса, Роберта Браунинга, Киплинга». В Англии Маршак изучал местный фольклор и баллады. «Переводил, — как потом признавался, — не по заказу, а по любви — так же, как писал собственные лирические стихи».

После революции в 1920– 1930-е годы он руководил детскими литературными журналами «Воробей», «Новый Робинзон». У Маршака был редакторский нюх на таланты. Он привлек к сотрудничеству таких ярких и самобытных авторов, как Борис Житков, Виталий Бианки, Евгений Шварц. Позже Маршак вместе с Горьким основал первое в СССР издательство детской литературы «Детиздат».

Литературой для детей Маршак занимался не только по призванию, но и по здравому размышлению. Его не мог не тревожить собственный, терпимый в 1920-х, но опасный для 1930-х годов бэкграунд юношеского увлечения идеями сионизма. «Отсидеться» за обложками детских книг в роковые тридцатые не удалось. Многие сотрудники «Детиздата» были арестованы, самому поэту пришлось спешно перебираться из Ленинграда в Москву.

Переводы классической поэзии в тревожные предвоенные годы стали для Маршака своего рода убежищем, а для советских читателей — мостом в мировую культуру. В переложении сонетов Шекспира, стихотворений Роберта Бернса Маршак достиг подлинного совершенства. Кстати, и автор «Чиполлино» Джанни Родари стал известен в СССР после того, как Маршак перевел на русский язык его стихи о том, как важно учиться ремеслу, быть честным, приносить пользу людям. Они были опубликованы еще при жизни Сталина. Отец народов благосклонно относился к поэту, ценил его стихотворные подписи к карикатурам на фашистов и политические памфлеты.

За них в 1942 году Самуил Маршак получил первую Сталинскую премию.

В годы оттепели Маршак вместе с Ильей Эренбургом, Александром Твардовским, Константином Паустовским, Вениамином Кавериным выступал за «социализм с человеческим лицом» и «демократизацию нашей жизни». В эти годы он вновь посетил Англию и другие страны. В дни, когда решался вопрос, давать или не давать Ленинскую премию по литературе Александру Солженицыну за повесть «Один день Ивана Денисовича», Маршак выступил «за», опубликовав одобрительную рецензию в «Правде». Но это не помогло.

Маршак умер в июле 1964 года, чуть больше месяца не дожив до отставки Хрущева и конца оттепели. Он ушел из жизни как признанный классик советской литературы, лауреат нескольких Сталинских и Ленинской (1962-й год) премий. Заслуги Маршака признавались и в других странах. За переводы он был удостоен звания почетного гражданина Шотландии. Незадолго до смерти, ссылаясь на многолетнее заболевание легких, Маршак просил у ЦК разрешения на долгую поездку в Италию, но партийное руководство посчитало это нецелесообразным.

При всем уважении к большому поэту все же следует отметить, что в авторской лирике Самуил Маршак был не так силен, как в стихах для детей и переводах. Хотя и там встречаются пронзительные выстраданные строки. Ну а переводы сонетов Шекспира, лирики Бернса, детские стихи — «Дом, который построил Джек», «Вот какой рассеянный», «Мистер-Твистер», «Дама сдавала в багаж», «Где обедал воробей» — и многие другие читают и будут читать, пока жива поэзия и издаются книги.

Люди,Вильям Блейк,Теодор Герцль,Вениамин Каверин,Роберт Бернс,Борис Житков,Джон Китс,Александр Твардовский,Федор Шаляпин,Илья Эренбург,Самуил Маршак,Евгений Шварц,Константин Паустовский,Александр Солженицын,
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