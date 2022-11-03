Кто родился 3 ноября

Михаил Валентинович Романов (38 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю. Работал в аппарате Государственной Думы. Является основателем и руководителем Фонда содействия развитию науки, образования, культуры и реализации социальных программ «Северная столица».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва.

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А ещё в этот день родились:

Александр Викторович Усс (68 лет), губернатор Красноярского края. Преподавал в Красноярском государственном университете, работал в администрации Красноярского края. Являлся членом Совета Федерации. Около 20 лет возглавлял Законодательное Собрание Красноярского края.

29 сентября 2017 года Александр Усс был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. 9 сентября 2018 года был избран главой региона, набрав 60,19 % голосов избирателей.

Александер Де Кроо (47 лет), премьер-министр Бельгии. Работал в консалтинговой компании The Boston Consulting Group. Возглавлял партию «Открытые фламандские либералы и демократы». Был членом Сената (верхняя палата парламента) Бельгии. Занимал посты заместителя премьер-министра, министра по делам пенсий, министра по развитию сотрудничества, телекоммуникациям и почте, а также министра финансов.

С октября 2020 года возглавляет Кабинет министров Бельгии.

Моэкетси Маджоро (61 год), премьер-министр Лесото. Преподавал в Национальном университете Лесото. Работал в министерстве финансов, Исполнительном совете Международного валютного фонда. Возглавлял министерства планирования и развития, а также финансов. Входил в состав Сената Лесото. Избирался в парламент страны.

В марте 2020 года занял пост премьер-министра Лесото.

Евгений Викторович Плющенко (40 лет), россий­ский фигурист. Заслуженный мастер спорта РФ. Выступал в мужском одиночном катании. Двукратный олимпий­ский чемпион (2006, 2014), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000-2012).

Евгений Плющенко - пер­вый фигурист, выполнивший на соревнованиях комбинацию четверной тулуп - тройной тулуп - тройной риттбергер, вращение бильманн, каскад тройной аксель-ойлер - тройной флип. Спортсмен стал первым, кто исполнил каскад 4-3-2, впоследствии этот элемент получил название «каскад Плющенко».

31 марта 2017 года Евгений Плющенко заявил о завершении спортивной карьеры.

Александр Борисович Градский (1949-2021), рос­сийский певец и композитор. Народный артист РФ. Основатель советских рок-групп «Славяне» и «Скоморохи». С середины 1970-х годов занимался сольной карьерой. Дискография певца насчитывает порядка 50 альбомов. Среди них, «Размышления шута», «Ностальгия», «Монте-Кристо», «Фрукты с кладбища», «Неформат».

Александр Градский — автор первой советской рок-оперы «Стадион», оперы «Мастер и Маргарита», трёх балетов. Он написал музыку более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.

Леонид Генрихович Зорин (1924-2020), российский дра­матург. Первая пьеса драматурга — «Молодость» — была поставлена в 1949 году на сцене Малого театра. Всего Леонид Зорин написал более 50 пьес. Среди них наиболее известные: «Декабристы», «Коронация», «Медная бабушка», «Счастливые строчки Николоза Бараташвили», «Максим в конце тысячелетия» и др. Спектакли по его пьесам были поставлены на сценах многих отечественных и зарубежных театров.

По сценариям Леонида Зорина было снято около 20 фильмов. Это такие любимые зрителями картины, как «Покровские ворота», «Человек ниоткуда», «Царская охота», «Транзит».

Леонид Зорин также автор нескольких романов («Старая рукопись», «Злоба дня», «Глас народа» и др.) повестей и книги мемуаров «Авансцена: записки драматурга».

Самуил Яковлевич Маршак (1887-1964), со­ветский писатель, переводчик и драматург. Автор известных детских сказок, стихов и пьес. Среди них, «Кошкин дом», «Теремок», «Мистер Твистер», «Двенадцать месяцев» и многие другие любимые детьми произведения.

Писатель основал в Краснодаре первый в России детский театр, а в Петрограде — детский журнал «Воробей». Он руководил Ленинградской редакцией издательства «Детская литература».