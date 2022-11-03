«Король гирь»: чем русский богатырь Крылов удивлял мир

Москвича Петра Крылова звали не иначе как «король гирь». И не зря: это прозвище Крылов действительно заслуживал. Но гиря являлась лишь одним из предметов реквизита силача. Петр поднимал лошадей, сгибал рельсы, ложился под автомобили и даже разбивал камни ударом кулака.
Уроженец города Москвы Петр Крылов перенял страсть к поднятию тяжестей у своего отца. Федот Крылов, хоть никогда и не выступал на цирковой арене, всегда старался поддерживать свое тело в хорошей физической форме. Вместе с Крыловым-старшим маленький Петр занимался на гимнастических кольцах и выжимал тяжелые утюги. Став старше, юный силач стал посещать местных лавочников, но не для того, чтобы приобрести у них что-нибудь, а для того, чтобы поупражняться с настоящими гирями.
Любил Петр и цирк. Особенно ему нравились тамошние атлеты. Кумиром мальчика стал немец Эмиль Фосс, который, что называется, брал зал зрелищностью своих номеров. Фосс выходил ан арену в леопардовой шкуре или шелковом трико, рвал цепи грудью, поднимал штангу с сидящими на ней людьми. Стоит отметить, что Фосс, как впоследствии и сам Петр Крылов, виртуозно жонглировал тяжелыми гирями.
Однако Крылов чуть было не выбрал иной путь. Он окончил мореходное училище и, уже будучи штурманом, избороздил множество морей. Тем не менее, даже в плавании Крылов не переставал поддерживать и развивать выносливость и силу. В конце концов он все-таки вернулся в родную Москву и решил посвятить свою жизнь по-настоящему любимому делу.
Петр стал выступать на ярмарках, всячески демонстрируя свои физические данные и постепенно оттачивая мастерство. Потом его приняли в один из бродячих цирков, где он так же, как и его кумир детства Эмиль Фосс, подбрасывал гири и рвал цепи, а также гнул рельсы, поднимал коней вместе с всадниками, ломал подковы.
Петр Крылов выжимал в положении «борцовский мост» 134 килограмма. Одной левой выжимал 114,6 килограмма. Кроме того, разведя руки в стороны, он удерживал в каждой из них по гире весом 41 килограмм. Недаром все-таки прозвали Крылова «королем гирь»!
Между тем, кроме физической силы, обладал Петр и острым умом и таким же острым языком. Он всегда очень ярко комментировал свои выступления и метко отвечал недоверчивой публике. Например, когда Крылов показывал трюк с разбиванием камней кулаком, он неизменно предлагал сомневающимся выйти на арену и подставить свою голову для того, чтобы силач расколол камень именно на ней.
Петр Федотович Крылов не только работал в цирке, он также участвовал в соревнованиях по французской борьбе. Только на седьмом десятке он покинул арену навсегда.