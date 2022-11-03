Какой интимный секрет Елизавета II хранила всю жизнь

9 ноября на стриминговом сервисе Netflix состоится премьера пятого сезона нашумевшего сериала «Корона». Шоураннеры решили не откладывать выход проекта после смерти королевы Елизаветы II в сентябре этого года, а также не стали вырезать из него пикантные сцены, которые точно задели бы чувства монаха. Какие тайны королевской семьи может раскрыть сериал на этот раз, читайте в материале «Рамблера».

В сюжет пятого сезона создатели «Короны» ввели нового персонажа — Пенелопу Нэтчбулл. И, кажется, это грозит королевской семье новыми разоблачениями. В конце 1970-х дочь известнейшего ресторатора и миллиардера Реджинальда Иствуда быстро завела дружбу с еще не женатым принцем Чарльзом. И говорят, какое-то время даже тайно встречалась с ним. Правда, в 1979-м Пенелопа вышла замуж за лорда Нортона Нэтчбулла, и слухи о ее связи с принцем утихли. Однако в 1990-х пресса заговорила о девушке, как о новой фаворитке мужа королевы принца Филиппа!

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По слухам, герцог Эдинбургский и леди Нэтчбулл познакомились еще в середине «семидесятых», а сблизились во время обучения езде на карете в 1990-х. Спустя еще какое-то время в свой близкий круг Пенелопу приняла и сама Елизавета II. В Сети можно найти снимки разных лет, на которых женщина сопровождает королеву на общественных мероприятиях. Правда, какие отношения на самом деле связывали Пенелопу с членами королевской семьи, остается загадкой до сих пор.

Однако, кажется, сериал «Корона» замахнулся на то, чтобы пролить свет на этот неоднозначный вопрос. В одной из новых серий проекта будет показана довольно интимная сцена с Пенелопой и Филиппом. В ней принц будет жаловаться юной фаворитке на проблемы в своем браке и даже якобы намекать на возможность более близкого контакта с ней.